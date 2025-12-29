Глава польського уряду Дональд Туск заявив, що Захід і Україна зазнають поразки, якщо росії вдасться роз’єднати демократичні держави та нав’язати власні умови «мирного» врегулювання.

📢 «Після нічних переговорів з європейськими лідерами одне можна сказати напевно: Захід і Україна програють це протистояння, якщо росії вдасться посварити нас і диктувати свої умови миру. Декларація про участь США в гарантіях безпеки є успіхом. Але переговори ще далекі від фіналу», – написав Дональд Туск на платформі X (колишній Twitter).

☝️ Прем’єр-міністр Польщі підкреслив, що єдність демократичних країн залишається ключовою умовою для досягнення справедливого миру та протидії спробам кремля впливати на переговорний процес.

Раніше американський прореспубліканський телеканал Fox News повідомив, що шостий президент України Володимир Зеленський уперше за більш ніж п’ять років може провести телефонну розмову з російським диктатором володимиром путіним.

Водночас український президент заявляв, що росія свідомо гальмує дипломатичні зусилля та намагається затягнути час без реального прогресу.

Також раніше заступник міністра закордонних справ рф сергій рябков заявив, що мирний план, оприлюднений шостим президентом України Володимиром Зеленським, «радикально відрізняється» від версії, яку, за його словами, обговорюють між росією та Сполученими Штатами.

👉 Нагадаємо, що Дональд Туск надіслав лаконічне повідомлення Володимиру Зеленському напередодні зустрічі з Трампом у резиденції Мар-а-Лаго.