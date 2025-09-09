Турецька ліра вперше в історії впала нижче української гривні

8 вересня турецька ліра офіційно впала нижче української гривні. За даними Національного банку України, тепер одна турецька ліра оцінюється у 0,9991 гривні.

Це стало наслідком тривалої економічної кризи в Туреччині та відносно стабільного становища української валюти. Для порівняння, ще у 2015 році одна турецька ліра коштувала близько 10–12 гривень, зазначає НБУ.

Сучасну турецьку ліру ввели в обіг у 2005 році після деномінації: тоді один мільйон старих лір обміняли на одну нову.

Поступове падіння валютного курсу Туреччини стало результатом нестандартної економічної політики президента Реджепа Таїпа Ердогана, який тривалий час наполягав на зниженні процентних ставок, навіть під час високої інфляції.

📌 Після переобрання Ердогана у травні 2023 року уряд Туреччини перейшов до більш традиційної жорсткої монетарної політики. Проте це призвело до ще більшого ослаблення ліри, яка зараз коливається близько 41,2 ліри за долар США.

Національний банк України спростував чутки про автоматичний зв’язок гнучкого валютного курсу з девальвацією гривні. В останні тижні гривня демонструє позитивну динаміку щодо долара США, що підтверджує стабільність української валюти.

☝️ Також нагадаємо, що в серпні міжнародні резерви України помітно збільшилися, і станом на 1 вересня вони сягнули $46 млрд 32 млн. Це на 7% більше, ніж у липні, що дорівнює зростанню більш ніж на $3 млрд.