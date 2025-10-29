Середа, 29 Жовтня, 2025
ЦВК зареєструвала нового депутата від партії «Слуга народу»

Денис Молотов
Денис Молотов
У вівторок, 28 жовтня, Центральна виборча комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України Дмитра Слинька, який займе місце Анни Колісник, що раніше склала мандат. Про це повідомила пресслужба ЦВК.

📄 «До Комісії надійшла Постанова Верховної Ради України від 21 жовтня 2025 року, якою достроково припинено повноваження народного депутата України Анни Колісник, обраної на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі від політичної партії Слуга народу, у зв’язку з особистою заявою про складення нею депутатських повноважень», — зазначили у ЦВК.

Після цього до Комісії надійшли заява та документи Дмитра Слинька, наступного за черговістю кандидата у виборчому списку партії «Слуга народу», з проханням про його реєстрацію народним депутатом України.

Таким чином, ЦВК ухвалила рішення про визнання Дмитра Слинька обраним народним депутатом та зареєструвала його. Він був включений до виборчого списку партії «Слуга народу» під № 151.

ℹ️ Дмитро Слинько — журналіст за фахом. Раніше він працював в інформаційному агентстві Інтерфакс-Україна, а також у виданнях Економічні відомості, Діло, Фокус, Кореспондент і Красива країна. Крім того, Слинько є автором кількох туристичних путівників Україною.

До команди партії «Слуга народу» Дмитро Слинько приєднався у 2019 році, де працював керівником інформаційного хабу та редактором партійної газети.

☝️ Нагадаємо, 21 жовтня Верховна Рада України достроково припинила повноваження Анни Колісник із фракції «Слуга народу» за її особистою заявою. За це рішення проголосували 262 народних депутати.

