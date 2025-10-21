Вівторок, 21 Жовтня, 2025
Склала мандат нардепка від «Слуги народу»: «Треба звалювати з країни»

Денис Молотов
Денис Молотов
Верховна Рада України офіційно підтримала заяву народної депутатки від партії «Слуга народу» Анни Колісник про складання депутатських повноважень. Як повідомляє «Українська правда», за відповідну постанову проголосували 262 народні депутати. Також про це повідомив нардеп Ярослав Железняк у вівторок, 21 жовтня, у своєму Телеграм-каналі.

Причини складання мандату

Колісник, яка не відвідувала парламентські засідання з 12 березня, подала заяву про складання мандату ще 2 червня. Раніше, у жовтні 2022 року, НАБУ та САП повідомили їй про підозру у внесенні неправдивих відомостей до електронної декларації на суму понад 4,4 млн грн.
За даними слідства, депутатка не задекларувала оренду двох квартир у Києві, частку у нежитловому приміщенні в Харкові та автомобіль.

☝️ Можливі наступники

Згідно з даними ЦВК, наступними у виборчому списку партії «Слуга народу» є Дмитро Слинько та Роман Кравець, відомий як адміністратор телеграм-каналу «Джокер». Кандидати, які стояли вище у списку — Юлія Полійчук та Володимир Тригуб — відмовилися від депутатських мандатів.

💬 Скандали минулих років

Ім’я Колісник стало відомим після інциденту у березні 2021 року, коли журналісти видання «Букви» сфотографували її переписку, коли головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів, що росія стягує війська до кордону з Україною. У ній депутатка написала, що «треба звалювати з цієї країни». Наступного дня вона пояснила у Facebook, що мала на увазі лише коротку поїздку за кордон на відпочинок.

  • Раніше, 9 жовтня, депутатка Київради від «Слуги народу» Євгенія Кулеба також склала свої повноваження.
  • Також нагадаємо, 21 жовтня, Верховна Рада призначила Тетяну Бережну віцепрем’єркою з гуманітарної політики — міністеркою культури України.
