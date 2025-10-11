Субота, 11 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Центр ментального здоров’я Рубіжанської центральної міської лікарні почав роботу в Харкові

Денис Молотов
Денис Молотов
Центр ментального здоров’я Рубіжанської центральної міської лікарні почав роботу в Харкові

У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» в Харкові відкрили Центр ментального здоров’я Рубіжанської центральної міської лікарні. Подію приурочили до Всесвітнього дня ментального здоров’я, про що поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Повномасштабна війна суттєво посилила потребу українців у психологічній підтримці. У відповідь на цей виклик держава формує надання першої психологічної допомоги на первинній ланці та створює мережу центрів ментального здоров’я», — зазначила заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська під час зустрічі з медичною спільнотою регіону.

Посадовиця розповіла, що на Луганщині реалізується пріоритетний проєкт підтримки ветеранів, ветеранок і внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під назвою «Турбота та увага – за покликом серця».

📌 Важливо, що паралельно триває спеціалізоване навчання сімейних лікарів первинної ланки та медичних сестер. Освітня програма проходить на онлайн-платформі Академії НСЗУ за темою:

«Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP».

✅ Загалом навчання вже завершили 295 спеціалістів, серед яких 29 фахівців екстреної медицини та 266 лікарів терапевтичного профілю.

✅ За даними Луганської ОВА, протягом року за першою психологічною допомогою звернулися 2 887 осіб, серед них 295 військовослужбовців і 2 455 внутрішньо переміщених осіб. Це свідчить про значний попит на психологічну підтримку в умовах воєнного стресу.

✅ Крім того, Рубіжанська центральна міська лікарня створила єдину в області мобільну мультидисциплінарну команду, яка лише за 2025 рік надала медичні послуги 659 людям, з них 33 — військовим. Ще 88 пацієнтів отримали допомогу за місцем проживання.

Під час професійної дискусії, присвяченої питанням надання психосоціальної та психіатричної допомоги у безпечному середовищі без стигматизації, своїм досвідом поділилися Микола Овчаренко, генеральний директор Луганського обласного Центру психічного здоров’я, професор, та Ігор Лінський, директор ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології ім. П.В. Волошина НАМН України», професор.

Психологи Центру ментального здоров’я провели інтерактивний тренінг для учасників заходу, спрямований на підвищення стресостійкості та формування навичок самодопомоги.

🏠Новий Центр ментального здоров’я Рубіжанської ЦМЛ розташований за адресою: м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 92А.

☝️ Також нагадаємо, що напередодні Всесвітнього дня ментального здоров’я на обласному онлайн-майданчику відбувся культурно-мистецький захід «Музика життя», організований у межах тематичного проєкту «Культура Луганщини в обличчях».

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія атакувала Україну 183 ударними дронами

ВІЙНА

Трамп оголосив про підготовку візиту на Близький Схід

ПОЛІТИКА

Китай отримує іранську нафту в обмін на будівництво інфраструктури

ПОДІЇ

Будівництво житла для ВПО: громади Луганщини шукають механізм розв’язання проблеми

ЛУГАНЩИНА

Україна відбила чергову масовану атаку: понад 400 збитих повітряних цілей

ВІЙНА

У Конгресі при Президентові розглянуть проблему нерівного доступу ветеранів-ВПО до соціальних програм

ЛУГАНЩИНА

ЄС підготує план щодо імпорту російських енергоносіїв – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Генштаб оновив карту бойових дій: понад половина з 200 боїв – на трьох напрямках

ВІЙНА

У прем’єра Франції Лекорню був рекордно короткий термін

ВАЖЛИВО

Понад 80 тисяч зниклих безвісти: Лубінець описав масштаби російських злочинів проти українців

ПОДІЇ

“Відповідальність за злочин агресії має сягати найвищих керівників рф”: Кравченко у Лондоні та Гаазі обговорив роботу Спецтрибуналу

ПОДІЇ

Третина боїв – на Покровському напрямку: Генштаб повідомив про 113 зіткнень

ВІЙНА

Кремінська громада майже 6,5 млн гривень спрямувала на підтримку Захисників та ветеранів

ЛУГАНЩИНА

Окупанти атакували службові авто «Чернігівобленерго» дронами: є загиблі

ВІЙНА

Понад 20 атак за поточну добу відбито на Покровському напрямку, бої тривають, ворог намагається прорвати оборону ЗСУ – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"