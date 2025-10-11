Центр ментального здоров’я Рубіжанської центральної міської лікарні почав роботу в Харкові

У межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» в Харкові відкрили Центр ментального здоров’я Рубіжанської центральної міської лікарні. Подію приурочили до Всесвітнього дня ментального здоров’я, про що поінформувала Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

📢 «Повномасштабна війна суттєво посилила потребу українців у психологічній підтримці. У відповідь на цей виклик держава формує надання першої психологічної допомоги на первинній ланці та створює мережу центрів ментального здоров’я», — зазначила заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська під час зустрічі з медичною спільнотою регіону.

Посадовиця розповіла, що на Луганщині реалізується пріоритетний проєкт підтримки ветеранів, ветеранок і внутрішньо переміщених осіб (ВПО) під назвою «Турбота та увага – за покликом серця».

📌 Важливо, що паралельно триває спеціалізоване навчання сімейних лікарів первинної ланки та медичних сестер. Освітня програма проходить на онлайн-платформі Академії НСЗУ за темою:

«Ведення поширених психічних розладів на первинному рівні медичної допомоги із використанням керівництва mhGAP».

✅ Загалом навчання вже завершили 295 спеціалістів, серед яких 29 фахівців екстреної медицини та 266 лікарів терапевтичного профілю.

✅ За даними Луганської ОВА, протягом року за першою психологічною допомогою звернулися 2 887 осіб, серед них 295 військовослужбовців і 2 455 внутрішньо переміщених осіб. Це свідчить про значний попит на психологічну підтримку в умовах воєнного стресу.

✅ Крім того, Рубіжанська центральна міська лікарня створила єдину в області мобільну мультидисциплінарну команду, яка лише за 2025 рік надала медичні послуги 659 людям, з них 33 — військовим. Ще 88 пацієнтів отримали допомогу за місцем проживання.

Під час професійної дискусії, присвяченої питанням надання психосоціальної та психіатричної допомоги у безпечному середовищі без стигматизації, своїм досвідом поділилися Микола Овчаренко, генеральний директор Луганського обласного Центру психічного здоров’я, професор, та Ігор Лінський, директор ДУ «Інститут неврології, психіатрії та наркології ім. П.В. Волошина НАМН України», професор.

Психологи Центру ментального здоров’я провели інтерактивний тренінг для учасників заходу, спрямований на підвищення стресостійкості та формування навичок самодопомоги.

🏠Новий Центр ментального здоров’я Рубіжанської ЦМЛ розташований за адресою: м. Харків, вул. Георгія Тарасенка, 92А.

☝️ Також нагадаємо, що напередодні Всесвітнього дня ментального здоров’я на обласному онлайн-майданчику відбувся культурно-мистецький захід «Музика життя», організований у межах тематичного проєкту «Культура Луганщини в обличчях».