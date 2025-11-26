Середа, 26 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трампа не цікавить зміст «плану миру», а лише сама угода – ЗМІ

Денис Молотов
Денис Молотов
Трампа не цікавить зміст «плану миру», а лише сама угода – ЗМІ

Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, за даними Politico, фактично байдуже, яким буде зміст майбутньої домовленості між Україною та росією. Для нього головним є завершення бойових дій. Про це видання написало у вівторок, 25 листопада, посилаючись на високопоставленого чиновника Білого дому, який побажав залишитися неназваним.

📢 За словами співрозмовників видання з оточення американського лідера, Трамп «готовий підтримати документ будь-якого змісту, аби він швидко задовольнив обидві сторони і призвів до зупинки війни».

Як підкреслює чиновник, у чинного президента немає визначених «червоних ліній» — він погодиться на будь-яку конфігурацію угоди, якщо її одночасно схвалять Київ і москва, а війна припиниться.

Politico звертає увагу, що така позиція формує сам характер того, що у ЗМІ вже назвали «мирною угодою Трампа».

Трамп давно розглядає себе як «посередника», який не хоче ставати повністю на бік жодної зі сторін конфлікту. Це різко контрастує з підходом попереднього президента Джо Байдена та більшості європейських союзників США. Цивілізовані країни наголошують, що Україна є жертвою російської агресії, а її безпекові інтереси мають вирішальне значення.

Саме така стратегія Трампа, зазначає видання, пояснює, чому деталі його плану залишаються розмитими. І чому президент за один день може перейти від ультимативної вимоги до України погодитися з його пропозицією до твердження, що ця пропозиція не є остаточною.

21 листопада Трамп публічно оголосив, що встановлює дедлайн для України, щоб прийняти запропонований ним «мирний план». Водночас він зазначив, що цей варіант не є остаточним і може змінюватися залежно від подальших обговорень.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Києві не пускали людей в укриття під час атаки

СУСПІЛЬСТВО

На фронті відбулося 177 бойових зіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку

ВІЙНА

Cин мера з Черкащини отримував соцвиплати за фіктивну інвалідність

КРИМІНАЛ

Трамп заявив, що варіант «мирного плану» не є остаточним

ВАЖЛИВО

Катував полонених, серед жертв громадянин Литви: Україна вперше екстрадувала російського військового за час війни

ПОДІЇ

Наслідки атаки на Тернопіль: кількість поранених зросла

ВАЖЛИВО

Європа та Україна перепишуть «мирний план» США – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Макрон розкритикував «мирний план» США щодо України

ПОЛІТИКА

Атака на Київщину: пошкоджено житлові будинки та підприємства, є загиблі

ВАЖЛИВО

«Мирний план» із 28 пунктів більше не існує – радник ОП

ВАЖЛИВО

Орбан підтримав мирний план США для України та закликав ЄС приєднатися

ПОДІЇ

Сумську громаду атаковано БпЛА: частина міста без світла і води

ВІЙНА

Фінляндія скликає саміт Східного флангу в Гельсінкі

ПОЛІТИКА

ЄС обурив план США: Віткоффу потрібно звернутися до психіатра

ВАЖЛИВО

Євросоюз про «план припинення війни»: мир має бути справедливим

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ