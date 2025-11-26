Трампа не цікавить зміст «плану миру», а лише сама угода – ЗМІ

Президенту Сполучених Штатів Дональду Трампу, за даними Politico, фактично байдуже, яким буде зміст майбутньої домовленості між Україною та росією. Для нього головним є завершення бойових дій. Про це видання написало у вівторок, 25 листопада, посилаючись на високопоставленого чиновника Білого дому, який побажав залишитися неназваним.

📢 За словами співрозмовників видання з оточення американського лідера, Трамп «готовий підтримати документ будь-якого змісту, аби він швидко задовольнив обидві сторони і призвів до зупинки війни».

Як підкреслює чиновник, у чинного президента немає визначених «червоних ліній» — він погодиться на будь-яку конфігурацію угоди, якщо її одночасно схвалять Київ і москва, а війна припиниться.

Politico звертає увагу, що така позиція формує сам характер того, що у ЗМІ вже назвали «мирною угодою Трампа».

Трамп давно розглядає себе як «посередника», який не хоче ставати повністю на бік жодної зі сторін конфлікту. Це різко контрастує з підходом попереднього президента Джо Байдена та більшості європейських союзників США. Цивілізовані країни наголошують, що Україна є жертвою російської агресії, а її безпекові інтереси мають вирішальне значення.

Саме така стратегія Трампа, зазначає видання, пояснює, чому деталі його плану залишаються розмитими. І чому президент за один день може перейти від ультимативної вимоги до України погодитися з його пропозицією до твердження, що ця пропозиція не є остаточною.

21 листопада Трамп публічно оголосив, що встановлює дедлайн для України, щоб прийняти запропонований ним «мирний план». Водночас він зазначив, що цей варіант не є остаточним і може змінюватися залежно від подальших обговорень.