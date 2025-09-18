Четвер, 18 Вересня, 2025
Трамп заявив, що путін підвів його у питанні миру в Україні

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив, що путін підвів його у питанні миру в Україні

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у четвер, 18 вересня, заявив, що у питанні врегулювання війни в Україні російський правитель володімір путін «підвів» його.

Американський лідер нагадав, що, за його словами, йому вдалося завершити кілька військових конфліктів і нинішня російсько-українська війна мала стати наступною у цьому списку.

📢 «Я думав, що найпростіший варіант буде через мої стосунки із “президентом” путіним, але він підвів мене. Він дійсно підвів мене. Це мали бути росія і Україна. Побачимо, чим це закінчиться», – сказав президент США.

Він також запевнив, що всі можливі кроки для завершення бойових дій будуть здійснені, і наголосив, що «все буде зроблено правильно». За його словами, війна в Україні завершиться, хоча він не уточнив термінів чи конкретних механізмів.

Прем’єр Великої Британії Кір Стармер, який виступав разом із Трампом, підкреслив необхідність міжнародного тиску на кремль.

📢 «путін або нахабний, або безрозсудний… Союзники повинні посилити дії проти нього. Дії Європи, підтримані гарантіями США, є прикладом того, як Європа бере на себе відповідальність», – заявив британський прем’єр.

Раніше Трамп неодноразово робив подібні заяви щодо можливого завершення війни. Зокрема, 9 вересня він зазначав, що щоразу, коли мир здається йому близьким, путін завдає нового удару.

📢 «Щоразу, коли мені здається, що мир в Україні вже близько, він скидає ще одну бомбу на когось, і я дуже здивований», – говорив тоді президент США.

☝️ Варто нагадати, що нинішній візит Дональда Трампа до Великої Британії є його другим державним візитом у статусі президента США. Водночас у міжнародних колах продовжують обговорювати можливі сценарії врегулювання війни в Україні, які все частіше пов’язують із позицією Вашингтона, Лондона та європейських союзників.

👉 Також раніше було повідомлено, що у середу, 17 вересня, тисячі активістів зібралися на протест у центрі Лондона, висловлюючи незгоду з політикою президента США Дональда Трампа. Акція відбулася саме під час його офіційного візиту до Великої Британії

