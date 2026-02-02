Трамп заявив, що може швидко вирішити фінансові проблеми ООН

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би «дуже легко» розв’язати фінансові проблеми Організації Об’єднаних Націй (ООН), якби вона звернулася до нього з таким проханням. Про це він сказав у телефонному інтерв’ю виданню Politico, опублікованому в неділю, 1 лютого.

📢 «Якби вони прийшли до Трампа й сказали йому, я б змусив усіх заплатити, так само як я змусив НАТО платити. Усе, що мені потрібно зробити, – це зателефонувати цим країнам… Вони надіслали б чеки протягом хвилин», — заявив Трамп.

Водночас президент США не уточнив, чи має намір погашати мільярдні борги ООН, які накопичили самі Сполучені Штати. За його словами, він узагалі не знав про наявність американської заборгованості перед Організацією.

Заяви Дональда Трампа пролунали на тлі попереджень з боку високопосадовців ООН про можливі серйозні фінансові наслідки. Зокрема, в Організації заявляли, що за відсутності коштів вона може бути змушена скоротити операції або навіть закрити штаб-квартиру в Нью-Йорку.

☝️Трамп назвав такий сценарій «недоречним» і запевнив, що ООН не залишить Нью-Йорк і не припинить роботу у Сполучених Штатах.

📢 «ООН не залишить Нью-Йорк і не залишить Сполучені Штати», — наголосив він.

Окремо президент США підкреслив, що Організація Об’єднаних Націй, попри фінансові труднощі та борги, має значний потенціал.

📢 «Коли мене вже не буде, щоб залагоджувати війни, це зможе робити ООН. Вона має величезний потенціал. Величезний», — зазначив Трамп.

За офіційними даними, станом на кінець 2025 року заборгованість США перед ООН перевищує 4,5 млрд доларів у різних бюджетних категоріях.

Нагадаємо, нещодавно генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш попередив, що Організацію може чекати «неминучий фінансовий крах».

☝️ Раніше Гутерріш також повідомляв, що скорочення фінансової допомоги з боку США призвело до призупинення надання гуманітарної підтримки в окремих регіонах України.

📌 Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що створена ним «рада миру» у майбутньому може замінити Організацію Об’єднаних Націй (ООН)