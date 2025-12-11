Трамп заявив, що більшість українців хоче «укласти угоду» для завершення війни

Понад 80% українців нібито «вимагають укладення угоди» щодо завершення війни рф проти України — таку позицію озвучив президент США Дональд Трамп під час круглого столу з бізнес-лідерами у Білому домі.

Він заявив, що «82% людей вимагають укладення угоди», але не уточнив, ким проводилось відповідне опитування. За словами глави Білого дому, українці щотижня зазнають значних втрат на фронті.

📢 «Я розумію, що вони втрачають тисячі і тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося», — стверджує він.

Трамп не надав ані джерела інформації, ані методології ймовірного опитування громадської думки і не пояснив, хто саме проводив таке дослідження.

☝️ Він лише послався на «опитування», не деталізувавши його.

Американський лідер також поділився своїм баченням щодо переговорної позиції шостого українського президента Володимира Зеленського.

📢 «Він має бути реалістичним», — заявив Трамп, одночасно висловивши інтерес до питання майбутніх виборів в Україні.

Президент США додав, що хоче зрозуміти, коли можуть відбутися наступні голосування.

📢 «Я дійсно замислююсь, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? Це демократія. Вони вже давно не проводили виборів. Це втрата великої кількості людей», — пояснив він свою думку.

☝️ Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що Крим нібито «віддав» росії 44-й президент США Барак Обама, назвавши півострів «оточеним океаном з чотирьох сторін».

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп у понеділок, 8 грудня, під час розмови з журналістами знову різко висловився щодо фінансової підтримки України, яку здійснювала адміністрація Джо Байдена. За словами політика, він вважає обсяги цієї допомоги надмірними, а власну роль у військовій підтримці Києва — мінімальною.