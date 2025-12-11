Четвер, 11 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп заявив, що більшість українців хоче «укласти угоду» для завершення війни

Денис Молотов
Трамп заявив, що більшість українців хоче «укласти угоду» для завершення війни

Понад 80% українців нібито «вимагають укладення угоди» щодо завершення війни рф проти України — таку позицію озвучив президент США Дональд Трамп під час круглого столу з бізнес-лідерами у Білому домі.

Він заявив, що «82% людей вимагають укладення угоди», але не уточнив, ким проводилось відповідне опитування. За словами глави Білого дому, українці щотижня зазнають значних втрат на фронті.

📢 «Я розумію, що вони втрачають тисячі і тисячі людей щотижня. Вони хочуть, щоб це закінчилося», — стверджує він.

Трамп не надав ані джерела інформації, ані методології ймовірного опитування громадської думки і не пояснив, хто саме проводив таке дослідження.

☝️ Він лише послався на «опитування», не деталізувавши його.

Американський лідер також поділився своїм баченням щодо переговорної позиції шостого українського президента Володимира Зеленського.

📢 «Він має бути реалістичним», — заявив Трамп, одночасно висловивши інтерес до питання майбутніх виборів в Україні.

Президент США додав, що хоче зрозуміти, коли можуть відбутися наступні голосування.

📢 «Я дійсно замислююсь, скільки часу пройде, поки вони проведуть вибори? Це демократія. Вони вже давно не проводили виборів. Це втрата великої кількості людей», — пояснив він свою думку.

☝️ Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявляв, що Крим нібито «віддав» росії 44-й президент США Барак Обама, назвавши півострів «оточеним океаном з чотирьох сторін».

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп у понеділок, 8 грудня, під час розмови з журналістами знову різко висловився щодо фінансової підтримки України, яку здійснювала адміністрація Джо Байдена. За словами політика, він вважає обсяги цієї допомоги надмірними, а власну роль у військовій підтримці Києва — мінімальною.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Американський «корейський сценарій» для України: що пропонує Вашингтон? – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Депутатці Скороход повідомили про підозру

ВАЖЛИВО

Сина першого космонавта незалежної України Каденюка знайшли вбитим – ЗМІ

КРИМІНАЛ

Оголошено в розшук «депутатів лнр» : до суду скеровано обвинувальні акти

КРИМІНАЛ

Заморожені активи рф залишаться в Європі безстроково – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Окупанти на Донеччині влаштували каральні рейди через “незаконні підключення до води”

ПОДІЇ

Українська делегація провела переговори з США у Маямі

ВАЖЛИВО

Фейк: Падіння російського дрона в Молдові виявилося постановним

СТОПФЕЙК

Літак рф скинув авіабомбу на електропідстанцію в Бєлгороді

ПОДІЇ

Сирський розкрив “вимогу часу” по БЗВП і вказав на важливість адаптації новобранців на тлі “значної частини СЗЧ”

ПОДІЇ

Україна в топ-20 за переглядами Pornhub: дані за 2025 рік

СУСПІЛЬСТВО

Сергій Карпеченко очолив Рубіжанську МВА після звільнення Юрченка

ЛУГАНЩИНА

На росії оголосили у розшук «Мадяра»: нищить окупантів

ПОДІЇ

234 бойових зіткнення за добу: ворог завдав 38 авіаударів та скинув 94 керовані авіабомби – Генштаб

ВІЙНА

Керівництво оборонного заводу розікрало понад 100 млн грн

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ