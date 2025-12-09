Вівторок, 9 Грудня, 2025
Трамп вихвалявся, що «нічого не дав Україні»

Денис Молотов
Трамп вихвалявся, що «нічого не дав Україні»

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 8 грудня, під час розмови з журналістами знову різко висловився щодо фінансової підтримки України, яку здійснювала адміністрація Джо Байдена. За словами політика, він вважає обсяги цієї допомоги надмірними, а власну роль у військовій підтримці Києва — мінімальною.

📢 «Байден виділив Україні 350 мільярдів доларів. Знаєте, що я їм дав? Нічого. Ну, спочатку я дав їм Джавеліни, вони знищили ними танки», — заявив Трамп, коментуючи військову підтримку США.

Під час спілкування з пресою колишній президент знову дозволив собі різкі особисті випади проти журналістів. Звертаючись до одного з них, він емоційно вигукнув:

📢 «Ви найогидніший репортер у всьому цьому місці. Ви огидний, жахливий репортер».

Це не перший випадок, коли Трамп переходить на особисті образи на адресу представників медіа. Наприкінці листопада він розкритикував видання The New York Times після публікації матеріалу про ознаки його втоми та вікові зміни.

Тоді Трамп обізвав авторку статті «третьосортною репортеркою, яка є потворною як зовні, так і внутрішньо».

Тема підтримки України продовжує залишатися однією з найконфліктніших у риториці Трампа та чинної адміністрації США. Політик активно використовує її у власній риториці, позиціюючи себе противником фінансових пакетів допомоги Києву від попередньої адміністрації Білого дому.

👉 Також нагадаємо, що Європейські лідери під час зустрічі у Лондоні 8 грудня погодилися, що зараз для України настав «критичний момент», який потребує посилення підтримки з боку європейських держав.

