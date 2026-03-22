Трамп висунув ультиматум Ірану щодо Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Ірану, вимагаючи протягом 48 годин повністю відкрити Ормузьку протоку. В іншому випадку – США знищать іранські електростанції. Відповідну заяву він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних погроз, Ормузьку протоку протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої!», – написав Дональд Трамп.

☝️ Це щонайменше третя публічна заява американського президента за вчорашній вечір, присвячена ситуації навколо Іран.

► Раніше Дональд Трамп повідомляв, що США досягли своїх цілей у протистоянні з Іраном на тиждень раніше запланованого терміну.

► В іншому дописі він зазначав, що поставлені цілі «майже досягнуто». А також не виключив можливість згортання військової кампанії на Близькому Сході.

Водночас президент США підкреслив, що контроль за судноплавством в Ормузькій протоці мають забезпечувати інші держави регіону після усунення загрози з боку Ірану.

Перед цим Дональд Трамп також попереджав Тегеран про «військові наслідки на рівні, якого світ ще не бачив» у разі, якщо Іран не прибере міни з акваторії протоки.

👉 Нагадаємо, ЗМІ також повідомляли, що команда Дональда Трампа вже почала обговорення можливого формату мирних переговорів з Іраном.