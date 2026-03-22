ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп висунув ультиматум Ірану щодо Ормузької протоки
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп висунув ультиматум Ірану, вимагаючи протягом 48 годин повністю відкрити Ормузьку протоку. В іншому випадку – США знищать іранські електростанції. Відповідну заяву він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних погроз, Ормузьку протоку протягом 48 годин з цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару і знищать їхні різні електростанції, починаючи з найбільшої!», – написав Дональд Трамп.

Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 22.03.2026

☝️ Це щонайменше третя публічна заява американського президента за вчорашній вечір, присвячена ситуації навколо Іран.

Раніше Дональд Трамп повідомляв, що США досягли своїх цілей у протистоянні з Іраном на тиждень раніше запланованого терміну.

В іншому дописі він зазначав, що поставлені цілі «майже досягнуто». А також не виключив можливість згортання військової кампанії на Близькому Сході.

Водночас президент США підкреслив, що контроль за судноплавством в Ормузькій протоці мають забезпечувати інші держави регіону після усунення загрози з боку Ірану.

Перед цим Дональд Трамп також попереджав Тегеран про «військові наслідки на рівні, якого світ ще не бачив» у разі, якщо Іран не прибере міни з акваторії протоки.

👉 Нагадаємо, ЗМІ також повідомляли, що команда Дональда Трампа вже почала обговорення можливого формату мирних переговорів з Іраном.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Окупанти випустили понад 8000 дронів та сотні авіабомб за добу – Генштаб

ВІЙНА

рф атакувала медзаклад на Харківщині дронами: сталася пожежа

ВІЙНА

Окупанти планують переселити понад 100 тисяч рашистів на ТОТ України

СУСПІЛЬСТВО

cPanel і Plesk більше не працюватимуть на росії

ТЕХНОЛОГІЇ

Трамп заявив, що довіряє путіну більше, ніж союзникам у Європі

ПОЛІТИКА

Вчені створили матеріал для квантових технологій нового рівня

ТЕХНОЛОГІЇ

До суду передали справу злочинця, що мобілізував луганців до армії рф

КРИМІНАЛ

Колаборанта з Луганщини підозрюють у підтримці окупаційної влади

КРИМІНАЛ

рф вдарила КАБами по Запорізькому району: є загиблий

ВІЙНА

На росії планують військовий супровід свого «тіньового флоту»

ПОЛІТИКА

У Харкові знеструмлено ядерну установку після атаки рф

ВАЖЛИВО

Сили оборони України знищили понад 20 одиниць ППО рф за два тижні – Міноборони

ПОДІЇ

Відключення світла в Україні: графіки запроваджено у всіх регіонах

ВАЖЛИВО

Війна з Іраном підштовхує світ до продовольчої кризи

ПОЛІТИКА

Помер Чак Норріс — легендарному актору було 86 років

ВАЖЛИВО
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип