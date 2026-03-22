США можуть завершити військову кампанію проти Ірану — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення ключових цілей у протистоянні з Іраном та допустив можливість згортання військової кампанії. Відповідний допис він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «Ми дуже близькі до досягнення наших цілей і розглядаємо можливість згортання наших грандіозних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану», – написав Дональд Трамп.

За його словами, американські військові досягли низки стратегічних результатів.

☝️ Серед них він назвав повну деградацію ракетного потенціалу Ірану, включно з пусковими установками, а також знищення оборонно-промислової бази країни.

Крім того, за твердженням президента США, було ліквідовано військово-морські та військово-повітряні сили Ірану, зокрема системи протиповітряної оборони.

Окремо Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати не допустять наближення Ірану до створення ядерної зброї та залишатимуться готовими швидко реагувати на подібні загрози.

Також він заявив про гарантування безпеки союзників США на Близькому Сході, серед яких Ізраїль, Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Кувейт.

Водночас питання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, за його словами, мають забезпечувати інші держави регіону.

📢 «Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузької протоки, але це не повинно бути необхідним, як тільки загроза з боку Ірану буде ліквідована», – зазначив Дональд Трамп.

У ще одному дописі він додав, що поставлених цілей вдалося досягти на тиждень раніше запланованого терміну.

За оцінкою президента США, керівництво Ірану втратило контроль над ситуацією. А військові можливості Тегерану суттєво ослаблені, що може свідчити про готовність до переговорів.

📌 Раніше ЗМІ повідомляли, що команда Дональда Трампа вже розпочала обговорення можливого формату мирних переговорів з Іраном.

📌 Також у медіа з’являлася інформація про нібито вимоги адміністрації США щодо фінансової участі країн Перської затоки у продовженні або завершенні військової кампанії.