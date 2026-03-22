США можуть завершити військову кампанію проти Ірану — Трамп

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп заявив про досягнення ключових цілей у протистоянні з Іраном та допустив можливість згортання військової кампанії. Відповідний допис він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social.

📢 «Ми дуже близькі до досягнення наших цілей і розглядаємо можливість згортання наших грандіозних військових зусиль на Близькому Сході щодо терористичного режиму Ірану», – написав Дональд Трамп.

За його словами, американські військові досягли низки стратегічних результатів.

☝️ Серед них він назвав повну деградацію ракетного потенціалу Ірану, включно з пусковими установками, а також знищення оборонно-промислової бази країни.

Крім того, за твердженням президента США, було ліквідовано військово-морські та військово-повітряні сили Ірану, зокрема системи протиповітряної оборони.

Окремо Дональд Трамп наголосив, що Сполучені Штати не допустять наближення Ірану до створення ядерної зброї та залишатимуться готовими швидко реагувати на подібні загрози.

Також він заявив про гарантування безпеки союзників США на Близькому Сході, серед яких Ізраїль, Саудівська Аравія, Катар, Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн та Кувейт.

Водночас питання безпеки судноплавства в Ормузькій протоці, за його словами, мають забезпечувати інші держави регіону.

📢 «Сполучені Штати цього не роблять! Якщо нас попросять, ми допоможемо цим країнам у їхніх зусиллях щодо Ормузької протоки, але це не повинно бути необхідним, як тільки загроза з боку Ірану буде ліквідована», – зазначив Дональд Трамп.

У ще одному дописі він додав, що поставлених цілей вдалося досягти на тиждень раніше запланованого терміну.

США можуть завершити військову кампанію проти Ірану — Трамп
Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 22.03.2026

За оцінкою президента США, керівництво Ірану втратило контроль над ситуацією. А військові можливості Тегерану суттєво ослаблені, що може свідчити про готовність до переговорів.

📌 Раніше ЗМІ повідомляли, що команда Дональда Трампа вже розпочала обговорення можливого формату мирних переговорів з Іраном.

📌 Також у медіа з’являлася інформація про нібито вимоги адміністрації США щодо фінансової участі країн Перської затоки у продовженні або завершенні військової кампанії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

ЄС допоможе відновити постачання нафти через Дружбу

ВАЖЛИВО

До суду передали справу злочинця, що мобілізував луганців до армії рф

КРИМІНАЛ

Інвалідні візки в Україні: як обрати оптимальну модель для щоденного використання

СУСПІЛЬСТВО

Уряд спрямував понад 12 млрд грн на критичну інфраструктуру

ВЛАДА

Метью Кроніґ: Україна, США, Китай та ядерна зброя

ІНТРЕВ'Ю ЕКСКЛЮЗИВ

Фейк: У лікарні Тернополя померла 15-річна дівчинка, яка боронила батька від ТЦК

СТОПФЕЙК

На Тернопільщині викрили масштабний канал торгівлі зброєю

ВАЖЛИВО

У Запоріжжі після атаки рф загинула жінка та масштабне знеструмлення

ВІЙНА

Дрон рф влучив у будівлю ТЦК на Чернігівщині

ВІЙНА

Ізраїль заявив про ліквідацію очільника Вищої ради нацбезпеки Ірану та голови “Басідж”

ПОДІЇ

Трамп назвав НАТО боягузами та «паперовим тигром»

ВАЖЛИВО

Радники Трампа почали підготовку до діалогу з Тегераном

ПОЛІТИКА

Тристоронні переговори щодо завершення війни в Україні можуть поновитись вже найближчим часом – Зеленський

ПОДІЇ

На Одеській залізниці загинула провідниця під час евакуації пасажирів

ПОДІЇ

Засуджено зрадника з Луганщини, діяча прокремлівської партії «лдпр»

КРИМІНАЛ
