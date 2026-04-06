Заяви Трампа про Іран: ультиматум, переговори і загрози атак

Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Заяви Трампа щодо війни з Іраном пролунали під час пресконференції, де президент США окреслив позицію Вашингтона стосовно подальшого розвитку конфлікту, переговорів і контролю над Ормузькою протокою. Про це повідомляє американський телеканал CNN у понеділок, 6 квітня

За словами президента, Іран може бути «знищений за одну ніч», а ситуація може змінитися вже у вівторок — у визначений раніше термін для повторного відкриття стратегічного водного шляху.

Переговори та відхилення перемир’я

США та інші країни обговорювали можливість 45-денного припинення вогню, однак ця ініціатива не отримала підтримки сторін.

  • 📢 «Значний крок», але «недостатньо добрий», — так Трамп оцінив відповідну пропозицію та наголосив, що Іран є «активним, добровільним учасником» переговорів щодо завершення конфлікту.

📣 Іран також відмовився від цього варіанту, натомість закликав до остаточного припинення війни.

Попередження про удари

Під час виступу пролунали і заяви Трампа щодо можливих атак на інфраструктуру. Йдеться, зокрема, про потенційні удари по мостах та електростанціях Ірану. За словами президента, іранський народ «буде готовий страждати», якщо це зрештою призведе до свободи.

📣 У Тегерані у відповідь заявили, що наслідки подібних дій можуть вийти за межі регіону.

Ормузька протока та контроль

Іран раніше оголосив про запровадження власної системи зборів для танкерів і підкреслив посилення «суверенної ролі» у районі Ормузької протоки. Тому окрему увагу у заявах Трампа приділено саме цьому ключовому маршруту для транспортування нафти.

  • 📢 «А як щодо того, щоб ми стягували плату за проїзд?» — сказав він. «Я б краще зробив це, ніж дозволив би їм це мати. Чому б і ні? Ми переможці», – заявив Трамп. «Ми перемогли. Гаразд? Вони зазнали військової поразки».
Термін і подальші дії
Президент США не уточнив, чи йдеться про завершення, чи ескалацію війни.

  • 📢 «Я не можу вам сказати — залежить від того, що вони зроблять. Це критичний період».

Водночас він підтвердив надання Ірану додаткового часу для виконання вимог.

  • 📢 «У них є період… ну, до завтрашнього дня, 8:00. Я дав їм продовження. Тепер побачимо, що станеться. Можу вам сказати, що вони ведуть переговори. Ми думаємо добросовісно. Ми збираємося це з’ясувати», – додав Трамп.

☝️ За його словами, попередній дедлайн було змінено з урахуванням календарних обставин.

  • 📢 «Він був недоречним – на наступний день після Великодня. Я хочу бути хорошою людиною».

📌 Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану жорсткою відповіддю через блокування Ормузької протоки.

