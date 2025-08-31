Трамп: тристоронні переговори із Зеленським та путіним «відбудуться»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп офіційно підтвердив намір організувати тристоронні переговори за участю шостого президента України Володимира Зеленського та російського диктатора владіміра путіна. Про це він повідомив у суботньому інтерв’ю для видання Daily Caller 30 серпня.

📢 «Тристоронній переговорний процес відбудеться», – підкреслив Трамп, коментуючи перспективи мирного врегулювання війни в Україні.

Американський президент зауважив, що Київ і москва нині не готові до прямих двосторонніх перемовин. Він зазначив, що саме тристоронній формат може стати тим механізмом, який змусить сторони сісти за стіл переговорів. Щоб пояснити свою позицію, Трамп використав приклад із дитячого майданчика:

📢 «Двосторонній, я не знаю, але тристоронній – станеться. Знаєте, іноді люди не готові до цього. Я використовую аналогію. У вас є дитина, а на майданчику є ще одна дитина. Вони ненавидять одне одного, і починають гойдатися. Ви хочете, щоб вони зупинилися, але вони продовжують. Через деякий час вони хочуть зупинитися. Іноді їм доводиться трохи поборотися, перш ніж ви зможете змусити їх зупинитися. Але це триває вже давно. Багато людей загинуло».

Водночас глава Білого дому чітко окреслив позицію щодо участі США у гарантіях безпеки для України. На пряме питання журналістки про можливу присутність американських військ після завершення війни він відповів однозначно: «ні». При цьому він додав, що Вашингтон готовий надати допомогу європейським партнерам у їхніх безпекових зобов’язаннях.

📢 «Можливо, ми щось зробимо… Якби я міг це зупинити (війну в Україні – ред.) та час від часу літати в повітрі літаком, це були б переважно європейці, але ми б їм допомогли. Вони, знаєте, їм це певною мірою потрібно, і ми б їм допомогли, якби змогли щось зробити», – заявив Трамп.

Президент США наголосив, що без гарантій безпеки врегулювати конфлікт неможливо, проте основну роль у цьому процесі повинна відігравати саме Європа.

📢 «Я не думаю, що це можна врегулювати без якихось гарантій безпеки, і ми не будемо мати військ на місцях чи чогось іншого. Але якщо ми можемо допомогти Європі, а вони це зроблять, вони будуть там», – підсумував він.

Напередодні Трамп уже робив заяви, що готовий застосувати рішучі заходи щодо росії у разі, якщо владімір путін протягом двох тижнів не погодиться на зустріч із Зеленським. Також американський лідер різко розкритикував тези кремля про «нелегітимність» шостого українського президента, назвавши їх «нісенітницями».

Тим часом у кремлі на попередньому етапі намагалися пояснити власну позицію щодо потенційної зустрічі путіна і Зеленського. Однак деталі російська сторона поки що не розкриває, обмежуючись загальними формулюваннями.

☝️ Також нагадаємо, що Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза виступив із гучною заявою, в якій розкритикував чинного президента США Дональда Трампа за його підхід до війни росії проти України. За словами де Соуза, нинішні кроки американського лідера створюють враження, що він діє як «російський агент», оскільки його рішення та зовнішньополітичні кроки відверто відповідають інтересам москви.