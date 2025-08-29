Президент Португалії назвав Дональда Трампа «російським агентом»

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза виступив із гучною заявою, в якій розкритикував чинного президента США Дональда Трампа за його підхід до війни росії проти України. За словами де Соуза, нинішні кроки американського лідера створюють враження, що він діє як «російський агент», оскільки його рішення та зовнішньополітичні кроки відверто відповідають інтересам москви. Про це 28 серпня повідомило видання CNN Portugal.

Заява пролунала під час молодіжного заходу Літнього університету, який відбувся у місті Каштелу-де-Віде. Там португальський президент брав участь у дискусії під назвою «Відповіді президента», де обговорював сучасні міжнародні виклики та політичну ситуацію у світі. Де Соуза охарактеризував стиль керівництва Дональда Трампа як більш емоційний і зорієнтований на безпосереднє спілкування з громадянами. Водночас він попередив, що такий підхід може становити серйозну загрозу для глобального балансу сил.

📢 Президент прямо заявив: «По суті, Трамп діє як радянський або російський агент».

Він уточнив, що його слова не варто розуміти як натяк на існування економічного чи ідеологічного союзу між Білим домом і кремлем. Натомість на думку де Соуза, мова йде про стратегічну підтримку, яку нинішня адміністрація США фактично надає росії.

📢 «Об’єктивно, нове керівництво США стратегічно сприяло Російській Федерації», — підкреслив він.

У своїх коментарях португальський лідер також звернув увагу на невиконані обіцянки Дональда Трампа щодо посилення санкцій проти кремля. Хоча американський президент неодноразово робив гучні заяви про жорсткі обмеження проти росії, ці кроки так і не були реалізовані. Саме ця непослідовність, на думку де Соуза, стала додатковим доказом того, що США під новим керівництвом діють не в інтересах союзників, а фактично на користь москви.

Із союзника в арбітри війни

Крім того, він наголосив, що Вашингтон перетворився із союзника на «арбітра конфлікту», однак переговори веде переважно з кремлем. При цьому Україна та Європейський Союз залишаються осторонь процесу, що, на його переконання, є небезпечним сигналом для міжнародного співтовариства. Така ситуація ставить під сумнів принципи партнерства та взаємної довіри, які тривалий час були основою євроатлантичної співпраці.

Наприкінці свого виступу де Соуза підсумував, що Європа недооцінила значення трампізму! Адже не очікувала настільки радикальних змін у політиці Сполучених Штатів. На його думку, цей феномен вимагає нового підходу з боку європейських країн, адже стара модель розрахунку на передбачуваність американської політики більше не працює.

☝️Нагадаємо

Раніше у Білому домі зазначали, що Дональд Трамп прагне завершення війни в Україні. Проте там наголошували, що для цього необхідна готовність до миру як з боку владіміра путіна, так і шостого президента України Володимира Зеленського. Водночас за повідомленнями ЗМІ, чинного американського лідера не влаштовують вимоги, які висуває українська сторона разом із європейськими партнерами.

Заява президента Португалії стала одним із найбільш різких сигналів з боку світових лідерів щодо змін у зовнішньополітичному курсі Вашингтона.