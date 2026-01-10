Субота, 10 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп розкритикував Європу та заявив про страх путіна

Денис Молотов
Трамп розкритикував Європу та заявив про страх путіна
Фото: Дональд Трамп, 47-й президент США.

Диктатор на роосії володимир путін не боїться Європи, однак остерігається Сполучених Штатів Америки, які очолює президент Дональд Трамп. Про це американський лідер заявив під час брифінгу в Білому домі.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, що, на його думку, має зробити Європа у контексті підтримки України. У відповідь президент США заявив, що європейські країни доклали значних зусиль, однак цього виявилося недостатньо.

📢 «Європа зробила так багато для України, але цього було недосить. І, очевидно, я сказав би, що президент путін боїться не Європи, а Сполучених Штатів Америки. Під моїм керівництвом. Нема жодного страху перед Європою», — заявив Трамп.

Він також висловив переконання, що Європа за останні роки суттєво змінилася і нині потребує переосмислення власної політики.

☝️ «Я лише скажу, щоб висловитися ввічливо, що в Європі є певні місця, які є важливими і які більше не можна впізнати», — додав президент США.

Окремо Трамп розкритикував міграційну політику європейських країн, а також їхній курс на розвиток «зеленої» енергетики.

📢 «Вони встановлюють вітряки всюди і втрачають цілі статки», — заявив він.

👉 Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу розглядають сценарії стримування США у разі можливих дій адміністрації Дональда Трампа щодо Гренландії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Куба заявила про готовність пролити «власну кров» на захист Венесуели

ПОЛІТИКА

США вимагають повний доступу до ресурсів Венесуели

ВАЖЛИВО

Зеленський анонсував чергову зустріч з Трампом уже в січні

ВАЖЛИВО

Зеленський обговорив з міністром оборони Британії розміщення контингенту та пошук ракет для ППО

ПОДІЇ

Швеція долучиться до гарантування безпеки України

ВАЖЛИВО

Пітер Ромеро про Венесуелу: що означають заяви США про «керування країною»

ПОЛІТИКА

У Харкові зросла кількість загиблих після ракетного удару рф

ВАЖЛИВО

«Якщо ти з ТОТ — то ти не ТОТ». Країна стурбована?

ТОЧКА ЗОРУ

Україна та Британія поглиблюють оборонну співпрацю

ВАЖЛИВО

Уламки ракети «орєшнік» на Львівщині: СБУ підтвердила застосування БРСД рф

ВАЖЛИВО

Спроба США захопити Гренландію зруйнує НАТО – Данія

ВАЖЛИВО

Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання

ВЛАДА

Британія і Франція домовилися про створення військових хабів в Україні

ВАЖЛИВО

Українців шокував допис Київського обласного ТЦК у Facebook

СУСПІЛЬСТВО

У Рівному викрили заступника начальника обласного ТЦК на хабарництві

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ