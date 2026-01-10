Трамп розкритикував Європу та заявив про страх путіна

Диктатор на роосії володимир путін не боїться Європи, однак остерігається Сполучених Штатів Америки, які очолює президент Дональд Трамп. Про це американський лідер заявив під час брифінгу в Білому домі.

Під час спілкування з журналістами Трампа запитали, що, на його думку, має зробити Європа у контексті підтримки України. У відповідь президент США заявив, що європейські країни доклали значних зусиль, однак цього виявилося недостатньо.

📢 «Європа зробила так багато для України, але цього було недосить. І, очевидно, я сказав би, що президент путін боїться не Європи, а Сполучених Штатів Америки. Під моїм керівництвом. Нема жодного страху перед Європою», — заявив Трамп.

Він також висловив переконання, що Європа за останні роки суттєво змінилася і нині потребує переосмислення власної політики.

☝️ «Я лише скажу, щоб висловитися ввічливо, що в Європі є певні місця, які є важливими і які більше не можна впізнати», — додав президент США.

Окремо Трамп розкритикував міграційну політику європейських країн, а також їхній курс на розвиток «зеленої» енергетики.

📢 «Вони встановлюють вітряки всюди і втрачають цілі статки», — заявив він.

👉 Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що країни Європейського Союзу розглядають сценарії стримування США у разі можливих дій адміністрації Дональда Трампа щодо Гренландії.