П’ятниця, 9 Січня, 2026
НАТО шукає вихід із кризи через заяви Трампа щодо Гренландії

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Північноатлантичному альянсі шукають вихід із кризи, спричиненої заявами президента США Дональда Трампа про намір отримати контроль над Гренландією. Серед варіантів, які обговорюються за зачиненими дверима, — проведення спеціальної спільної місії НАТО на острові, що могла б заспокоїти главу Білого дому. Про це 8 січня повідомило видання NOS з посиланням на джерела.

☝️ Як зазначає NOS, цього тижня Дональд Трамп повторно заявив про бажання отримати Гренландію, при цьому не виключив можливості військового втручання. У відповідь прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що американська військова операція проти Данії означала б кінець Альянсу.

Водночас джерела в НАТО наголошують, що не очікують реалізації такого сценарію найближчим часом. Офіційно Альянс утримується від публічних коментарів, однак, за словами співрозмовників журналістів, за лаштунками триває інтенсивна робота над пошуком компромісних рішень.

📢 У четвер вранці 32 посли країн-членів НАТО зібралися на чергове щотижневе засідання. За інформацією джерел NOS, зустріч відбулася у спокійній атмосфері. Данія підняла тему Гренландії в «позитивній та перспективній інтервенції», а посол США при НАТО Вітакер, як повідомляється, також виступив у примирливому тоні.

🔎 Під час обговорення стало зрозуміло, що практично всі країни-члени виступають за посилення ролі НАТО в Арктиці. Кілька держав запропонували створити нову місію Альянсу в регіоні, що дозволило б значно посилити арктичну оборону. Ключовим моментом є те, що така ініціатива передбачала б спільні дії всіх союзників, включно зі США, що могло б принаймні тимчасово знизити напругу.

☝️ Для запуску нової місії необхідна згода всіх 32 країн НАТО. Генеральний секретар Альянсу Марк Рютте має з’ясувати, чи підтримає Дональд Трамп спільну операцію, яка, за попередніми даними, може отримати назву «Арктичний вартовий».

Подібні ініціативи вже реалізовувалися раніше👇

Йдеться про місії «Балтійський вартовий» у Балтійському морі та «Східний вартовий» на східному фланзі НАТО.

Дипломати вважають, що у разі згоди Трампа «Арктичний вартовий» може бути запущений протягом кількох тижнів. За їхніми словами, це допоможе відновити принаймні частину довіри всередині Альянсу, на що нині покладають значні сподівання.

Нагадаємо, раніше Міністерство оборони Данії заявило про готовність застосувати зброю у разі нападу на Гренландію.

ПОГОДА

