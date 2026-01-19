Трамп радить ЄС зосередитися на війні рф проти України, а не на Гренландії

Президент США Дональд Трамп порадив Європі зосередитися на війні між росією та Україною, а не на Гренландії. Про це він заявив в інтерв’ю NBC News, коментуючи реакцію європейських лідерів на його ініціативи щодо контролю над островом. Саме Гренландію Трамп зробив однією з ключових тем своєї розмови з журналістами.

📢 «Європа повинна зосередитися на війні з росією та Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Ось на чому Європа повинна зосередитися, а не на Гренландії», — заявив президент США.

Глава Білого дому розкритикував європейських політиків, які, за його словами, чинять опір американським зусиллям щодо контролю над Гренландією. Водночас Трамп неодноразово наголошував, що вважає цей регіон стратегічно важливим для національної безпеки США.

На запитання журналістів, чи готовий він запровадити тарифи проти європейських країн у разі відсутності угоди щодо Гренландії, Трамп відповів однозначно:

📢 «Я виконаю це на 100%».

Також президент США відкинув твердження про те, що Норвегія не має впливу на процес присудження Нобелівської премії миру.

📢 «Норвегія повністю контролює це, попри те, що вони кажуть», — зазначив Трамп.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що президент США надіслав листа прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре. У листі Трамп пов’язав свої зазіхання на Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру. Згодом цю інформацію підтвердив і сам очільник норвезького уряду.

📢 «Це повідомлення, яке я вчора увечері отримав від президента Трампа. Воно надійшло у відповідь на коротке повідомлення президенту Трампу від мене раніше того дня — від мого імені та президента Фінляндії Александра Стубба», — заявив Стьоре.

За його словами, у листі він разом із президентом Фінляндії в дружньому тоні закликав Трампа зробити кроки для зниження напруги та запропонував провести телефонну розмову.

☝️ Нагадаємо, раніше у США заявляли, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією пояснюється «слабкістю» Європи та стратегічними інтересами Сполучених Штатів.

⚠️ Також Європейський Союз готує жорсткі заходи у відповідь на дії США, пов’язані з намірами президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.