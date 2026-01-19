Вівторок, 20 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Трамп радить ЄС зосередитися на війні рф проти України, а не на Гренландії

Денис Молотов
Трамп радить ЄС зосередитися на війні рф проти України, а не на Гренландії
Ілюстративне фото: 47-й президент США Дональд Трамп / ШІ

Президент США Дональд Трамп порадив Європі зосередитися на війні між росією та Україною, а не на Гренландії. Про це він заявив в інтерв’ю NBC News, коментуючи реакцію європейських лідерів на його ініціативи щодо контролю над островом. Саме Гренландію Трамп зробив однією з ключових тем своєї розмови з журналістами.

📢 «Європа повинна зосередитися на війні з росією та Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це їх привело. Ось на чому Європа повинна зосередитися, а не на Гренландії», — заявив президент США.

Глава Білого дому розкритикував європейських політиків, які, за його словами, чинять опір американським зусиллям щодо контролю над Гренландією. Водночас Трамп неодноразово наголошував, що вважає цей регіон стратегічно важливим для національної безпеки США.

На запитання журналістів, чи готовий він запровадити тарифи проти європейських країн у разі відсутності угоди щодо Гренландії, Трамп відповів однозначно:

📢 «Я виконаю це на 100%».

Також президент США відкинув твердження про те, що Норвегія не має впливу на процес присудження Нобелівської премії миру.

📢 «Норвегія повністю контролює це, попри те, що вони кажуть», — зазначив Трамп.

Раніше низка ЗМІ повідомляла, що президент США надіслав листа прем’єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре. У листі Трамп пов’язав свої зазіхання на Гренландію з тим, що йому не присудили Нобелівську премію миру. Згодом цю інформацію підтвердив і сам очільник норвезького уряду.

📢 «Це повідомлення, яке я вчора увечері отримав від президента Трампа. Воно надійшло у відповідь на коротке повідомлення президенту Трампу від мене раніше того дня — від мого імені та президента Фінляндії Александра Стубба», — заявив Стьоре.

За його словами, у листі він разом із президентом Фінляндії в дружньому тоні закликав Трампа зробити кроки для зниження напруги та запропонував провести телефонну розмову.

☝️ Нагадаємо, раніше у США заявляли, що необхідність встановлення американського контролю над Гренландією пояснюється «слабкістю» Європи та стратегічними інтересами Сполучених Штатів.

⚠️ Також Європейський Союз готує жорсткі заходи у відповідь на дії США, пов’язані з намірами президента Дональда Трампа встановити контроль над Гренландією.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський та Трамп можуть зустрітися наступного тижня в Давосі – ЗМІ

ПОДІЇ

Генштаб: на Покровському напрямку відбили 36 атак, на Гуляйпільському – 21 боєзіткнення

ВІЙНА

Помер народний депутат від «Слуги народу» Олександр Кабанов

ВЛАДА

Трамп потримався за медаль Нобелівської премії миру

ВАЖЛИВО

Уряд і Укренерго узгодили кроки для зменшення відключень світла

ВЛАДА

Як обрати надійну юридичну компанію в Україні: кейси, досвід і репутація на прикладі «Правовий лідер»

СУСПІЛЬСТВО

Ексначальниці залізничної станції на Луганщині оголошено вирок за співпрацю з рф

КРИМІНАЛ

Чи скасують комендантську годину та як оновлять Пункти Незламності: відбулось перше засідання штабу щодо ситуації в Києві

ПОДІЇ

Тимошенко підозрюють у підкупі депутатів – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Китай повністю зупинив імпорт електроенергії з росії з початку 2026 року — ЗМІ

ПОДІЇ

Чотири ракети по критичній інфраструктурі: наслідки атаки на Харків

ВІЙНА

Директор-розпорядник МВФ здійснила візит до Києва

ВАЖЛИВО

Німецькі військові достроково залишають Гренландію

ПОЛІТИКА

У голови ВЛК при ТЦК на Дніпропетровщині вилучено $300 тисяч

ВАЖЛИВО

МАГАТЕ повідомило про ремонт лінії електропередачі до ЗАЕС

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ