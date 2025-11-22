Субота, 22 Листопада, 2025
Трамп призначив спецпредставника для просування «мирного плану»

Денис Молотов
Американський президент Дональд Трамп призначив міністра армії США Дена Дрісколла своїм спецпредставником з просування «мирного плану» щодо завершення війни в Україні. Про це повідомляє видання The Guardian.

За інформацією журналістів, наприкінці наступного тижня до москви має прибути делегація високопоставлених американських військових — група генералів США. Метою візиту є обговорення деталей «мирного плану» Сполучених Штатів безпосередньо з представниками кремля.

☝️ Особливо підкреслюється, що спецпредставник Дрісколл є другом і колишнім однокласником віцепрезидента США Джей Ді Венса.

Раніше повідомлялося, що шостий президент України Володимир Зеленський і Дрісколл «узгодили суворий графік» для підписання майбутньої угоди за американським «мирним планом».

Як стверджує один з українських чиновників, спецпредставник Дрісколл передав Зеленському письмову копію документа.

Медіа нагадують, що адміністрація Дональда Трампа деякий час працювала над таємною розробкою нового «плану припинення війни» в Україні. Йдеться про документ із 28 пунктів, який нібито вже отримав особисте погодження президента США.

ЗМІ також зазначали, що Україна отримувала попередні «сигнали» про «мирні пропозиції» з боку Сполучених Штатів. Однак, формально не брала участі в обговоренні змісту плану до його передачі Києву.

👉 До того ж американський президент Трамп переконаний, що Україна «за короткий проміжок часу» втратить Донбас. При цьому він упевнений, що в інтересах України погодитися на зазначений «мирний план», і дав керівництву України термін до наступного четверга на ухвалення рішення.

