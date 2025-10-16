Трамп повідомив, що розмовляє з путіним: «Розмова триває, вона довга»

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня розпочав телефонні переговори з російським диктатором владіміром путіним. Про це повідомив телеканал CBS, посилаючись на джерело в адміністрації Білого дому.

За словами неназваного представника американської адміністрації, розмова лідера США та російського диктатора щодо спільних планів і безпекових питань має відбутися саме зараз, оскільки світова ситуація вимагає прямого діалогу.

Раніше видання Axios зазначило, що переговори Трампа й путіна були заплановані на четвер, 16 жовтня. Згодом цю інформацію підтвердив і сам американський президент.

📢 «Я зараз розмовляю з “президентом” путіним. Розмова триває, вона довга, і я, як і президент путін, доповім про її зміст після її завершення. Дякую за увагу до цього питання», — написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

☝️ Ще на початку тижня Дональд Трамп натякав, що може провести телефонну розмову з путіним, наголосивши на потребі «відвертого і конструктивного діалогу». У кремлі ж тоді заявляли, що конкретна дата розмови не узгоджена, однак москва готова оперативно організувати її «у разі потреби».

За інформацією американських ЗМІ, ця розмова відбулася напередодні важливої зустрічі Трампа з шостим президентом України Володимиром Зеленським, яка запланована на 17 жовтня у Вашингтоні. Очікується, що під час переговорів лідери обговорять постачання Україні американських крилатих ракет Tomahawk, а також координацію дій у сфері безпеки та оборони.

☝️ Нагадаємо, останній контакт між Трампом і путіним відбувся у ніч на 19 серпня. Це сталось після прибуття до Білого дому низки європейських лідерів разом із Зеленським. Тоді сторони підбивали підсумки саміту США та рф на Алясці, який став першим за тривалий час прямим форматом діалогу між обома країнами.

