Трамп посилює тиск на путіна: санкції США підняли світові ціни на нафту

ЕКОНОМІКА

Ціни на нафту стрімко зросли після запровадження Сполученими Штатами санкцій проти російських енергетичних гігантів — «Роснєфті» та «Лукойла». Про це у четвер, 23 жовтня, повідомило агентство Bloomberg.

📈 Як зазначає видання, нові обмеження стали черговим етапом тиску адміністрації президента США Дональда Трампа на російського диктатора владіміра путіна. Його мета — спонукати кремль до переговорів щодо припинення війни в Україні.

У середу нафта марки WTI зросла на 2,5%, досягнувши позначки майже $60 за барель, тоді як Brent стабілізувалася біля $63.

Міністерство фінансів США включило державну компанію «Роснєфть» та приватну «Лукойл» до санкційного списку, що, за оцінкою аналітиків, свідчить про зміну тону у зовнішній політиці Вашингтона.

☝️ Минулого тижня Трамп заявляв про намір зустрітися з путіним. Однак, цього вівторка наголосив, що більше не має наміру «витрачати час даремно».

Після обвалу цін на нафту до п’ятимісячного мінімуму у понеділок, ринок почав відновлюватися, вважаючи попереднє зниження надто різким. Аналітики зазначають, що скорочення запасів сирої нафти у США зменшило побоювання щодо перенасичення ринку, хоча ф’ючерси досі вказують на третій місяць поспіль можливих втрат через ознаки глобального профіциту.

📢 Президент США також повідомив, що під час майбутньої зустрічі у Південній Кореї планує обговорити з головою КНР Сі Цзіньпіном питання закупівель російської нафти.

Крім того, Трамп розповів, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді у телефонній розмові висловив готовність поступово скорочувати імпорт російських енергоносіїв. Китай та Індія залишаються основними покупцями російської нафти, і саме вони нині визначають баланс попиту на світовому ринку.

