Трамп показав фото Мадуро після затримання під час операції США

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social фотографію президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого було затримано під час американської військової операції 3 січня.

📷 На оприлюдненому знімку Мадуро перебуває на борту американського військового корабля USS Iwo Jima. Публікація з’явилася на офіційній сторінці Дональда Трампа без додаткових коментарів щодо деталей затримання.

☝️ Як відомо, Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка.

Венесуельському лідеру інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до США. А також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями.

Крім того, слідство розглядає звинувачення у змові з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів Америки.

📌 Нагадаємо, у ніч проти 3 січня США завдали серії ударів по столиці Венесуели Каракасу — у місті лунали вибухи. Згодом Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати успішно провели масштабну операцію проти Венесуели, а президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був затриманий і вивезений з країни.