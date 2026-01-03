Субота, 3 Січня, 2026
Трамп показав фото Мадуро після затримання під час операції США

Денис Молотов
Трамп показав фото Мадуро після затримання під час операції США
Фото: Дональд Трамп, 47-й президент США.

Президент США Дональд Трамп опублікував у соцмережі Truth Social фотографію президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого було затримано під час американської військової операції 3 січня.

📷 На оприлюдненому знімку Мадуро перебуває на борту американського військового корабля USS Iwo Jima. Публікація з’явилася на офіційній сторінці Дональда Трампа без додаткових коментарів щодо деталей затримання.

Трамп показав фото Мадуро після затримання під час операції США
Скриншот повідомлення 47-го президента США в соцмережі Truth Social

☝️ Як відомо, Сполучені Штати Америки висунули обвинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Сілії Флорес у Південному окрузі Нью-Йорка.

Венесуельському лідеру інкримінують змову з метою наркотероризму, змову щодо імпорту кокаїну до США. А також незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями.

Крім того, слідство розглядає звинувачення у змові з метою використання такої зброї проти Сполучених Штатів Америки.

📌 Нагадаємо, у ніч проти 3 січня США завдали серії ударів по столиці Венесуели Каракасу — у місті лунали вибухи. Згодом Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати успішно провели масштабну операцію проти Венесуели, а президент Ніколас Мадуро разом зі своєю дружиною був затриманий і вивезений з країни.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

