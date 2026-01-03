США висунули кримінальні звинувачення Мадуро та його дружині

Сполучені Штати Америки висунули офіційні кримінальні звинувачення президенту Венесуели Ніколасу Мадуро та його дружині Силії Флорес. Справу розглядатимуть у Південному окрузі Нью-Йорка. Про це повідомила генеральний прокурор США Памела Бонді у своїх соцмережах.

За її словами, Мадуро та Флорес найближчим часом постануть перед американським правосуддям. Генпрокурорка подякувала президенту США Дональду Трампу за політичне рішення домагатися притягнення венесуельського керівництва до відповідальності, а також окремо відзначила дії американських військових.

☝️ У заяві наголошується, що операція із затримання двох підозрюваних була проведена військовими США та завершилася повним успіхом.

📢 «Незабаром вони відчують на собі весь гнів американського правосуддя на американській землі в судах американських. Від імені всього Мін’юсту США я хочу подякувати президенту Трампу за те, що він мав мужність вимагати відповідальності від імені американського народу, а також висловити величезну подяку нашим хоробрим військовим, які провели неймовірну та надзвичайно успішну операцію із затримання цих двох підозрюваних міжнародних наркоторговців», – зазначила Бонді.

Ніколасу Мадуро інкримінують:

змову з метою наркотероризму;

змову щодо імпорту кокаїну на територію Сполучених Штатів;

незаконне володіння автоматичною зброєю та руйнівними пристроями;

змову з метою використання такої зброї проти США.

☝️Аналогічні звинувачення висунуті і його дружині.

🔹 За версією американської сторони, подружжя Мадуро було причетне до діяльності міжнародних наркоторговельних мереж, які становили загрозу національній безпеці США.

Нагадаємо, у ніч на 3 січня Сполучені Штати завдали серії ударів по столиці Венесуели Каракасу. Вибухи фіксувалися в різних районах міста, зокрема у південній частині, де розташовані військовий комплекс Форт-Тіуна та авіабаза імені генералісимуса Франсіско де Міранди.

Пізніше президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив проведення масштабної операції проти Венесуели, заявивши про її успішне завершення. За його словами, президента Венесуели Ніколаса Мадуро разом із дружиною було затримано та вивезено з країни.