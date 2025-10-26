Трамп пояснив, чому не планує зустріч із путіним

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що не зустрічатиметься з російським диктатором владіміром путіним, поки не буде зрозумілою перспектива мирної угоди щодо війни в Україні. Про це він сказав під час розмови з журналістами, аудіозапис якої оприлюднено на офіційному сайті Білого дому.

📢 «Я не бачу сенсу зустрічатися з ним зараз. Спершу має бути зрозуміло, чи є реальні шанси на мирне врегулювання війни в Україні», — наголосив американський лідер.

Також Трамп повідомив про зміни в енергетичній політиці Китаю та Індії, які стосуються російських енергоресурсів.

📢 «Китай значно скорочує закупівлі російської нафти. Індія повністю припиняє закупівлі», — заявив президент США.

☝️ Нагадаємо, раніше Дональд Трамп підтвердив відмову Сполучених Штатів від швидкої організації саміту з путіним в Угорщині, пояснивши це небажанням «марнувати час» і зазначивши, що рішення про подальші кроки буде ухвалено найближчими днями.

👉 Також було повідомлено, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала новий масштабний пакет санкцій проти стратегічних секторів російської економіки.