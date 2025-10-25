Субота, 25 Жовтня, 2025
США готують новий удар санкціями по економіці росії

Денис Молотов
Денис Молотов
Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала новий масштабний пакет санкцій проти стратегічних секторів російської економіки. Як повідомляє Reuters із посиланням на двох американських посадовців, обмеження набудуть чинності, якщо кремль затягуватиме з припиненням війни проти України.

Посадовці США поінформували європейських партнерів, що Вашингтон підтримує ініціативу використання заморожених російських активів ЄС для закупівлі американської зброї для Києва. Крім того, у США вже обговорюють можливість залучення російських активів, що зберігаються безпосередньо на території Сполучених Штатів.

Один із представників адміністрації заявив, що очікує від союзників у Європі «наступного великого кроку» у тиску на росію, який може включати додаткові санкції або мита.

Інший високопосадовець повідомив, що Трамп планує зробити паузу на кілька тижнів, аби оцінити реакцію москви на вже запроваджені санкції проти «Роснєфті» та «Лукойлу».

Джерела агентства уточнили, що нові обмеження можуть торкнутися банківського сектора росії та інфраструктури, пов’язаної з експортом нафти.

За словами одного зі співрозмовників, українські офіційні особи нещодавно передали США новий перелік санкційних пропозицій. Серед них — повне відключення всіх російських банків від доларової системи, що функціонує у співпраці з американськими партнерами. Наразі невідомо, наскільки серйозно у Вашингтоні розглядають ці ініціативи.

Водночас Сенат США відновив спроби ухвалити заблокований раніше двопартійний законопроєкт про санкції. За даними Reuters, Трамп готовий підтримати цей пакет, однак джерела зазначають, що цього місяця схвалення документа малоймовірне.

☝️ Раніше повідомлялося, що акції «Роснєфті» та «Лукойлу» різко впали на московській біржі після запровадження попереднього пакета санкцій Сполучених Штатів.

