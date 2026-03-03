Трамп погрожує припинити відносини з Іспанією

Президент США Дональд Трамп доручив міністру фінансів Скотту Бессенту зупинити всі відносини з Іспанією після того, як Мадрид не підтримав воєнну операцію проти Ірану. Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами.

📢 «Ми припинимо будь-яку торгівлю з Іспанією. Ми не хочемо мати нічого спільного з Іспанією», – заявив Трамп журналістам в Овальному кабінеті під час зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

За словами американського президента, Іспанія «поводилася жахливо».

📢 «Деякі європейські країни були корисними, а деякі — ні, і я дуже здивований. Німеччина була чудовою. Іспанія була жахливою. Насправді я сказав Скотту припинити всі відносини з Іспанією», — додав глава Білого дому.

☝️ Водночас він зазначив, що також «незадоволений Британією».

Раніше Франція, Німеччина та Велика Британія заявили про готовність вжити заходів у відповідь на ракетні атаки Ірану на країни регіону.

👉 Також нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Іран нібито хоче переговорів, але тепер для цього «надто пізно».