Трамп підписав оборонний бюджет США із допомогою Україні

Президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, який передбачає рекордне фінансування у розмірі 901 мільярда доларів. Одним із ключових положень документа є виділення 800 мільйонів доларів на підтримку України в межах Ініціативи з безпекової допомоги. Про це повідомляється на сайті Білого дому у п’ятницю, 19 грудня.

Згідно з оприлюдненою інформацією, законопроєкт S.1071 – “Закон про національну оборону на фінансовий 2026 рік” підписано президентом і він офіційно набрав чинності. Документ визначає обсяги фінансування програм Міністерства оборони США, військового будівництва, а також низки програм у сфері національної безпеки, які реалізуються за участі Міністерства енергетики та Державного департаменту.

Окрім цього, закон містить положення щодо покращення соціального забезпечення військовослужбовців. А також надає додаткові повноваження для реалізації змін у сферах національної та міжнародної безпеки, торгівлі й судової системи.

У тексті бюджету передбачено окремий розділ «Розширення та модифікація ініціативи з оборонної допомоги Україні». Відповідно до цього, Україна отримає 400 мільйонів доларів у 2026 році та ще 400 мільйонів доларів у 2027 році. Кошти планують спрямувати на закупівлю американського озброєння для потреб Збройних сил України.

☝️ Нагадаємо, 17 грудня Сенат США схвалив масштабний законопроєкт про оборону на 2026 рік загальним обсягом 901 мільярд доларів. Він, зокрема, передбачає фінансування допомоги Україні.