П’ятниця, 19 Грудня, 2025
Трамп підписав оборонний бюджет США із допомогою Україні

Денис Молотов
Трамп підписав оборонний бюджет США із допомогою Україні

Президент США Дональд Трамп підписав закон про оборонний бюджет на 2026 фінансовий рік, який передбачає рекордне фінансування у розмірі 901 мільярда доларів. Одним із ключових положень документа є виділення 800 мільйонів доларів на підтримку України в межах Ініціативи з безпекової допомоги. Про це повідомляється на сайті Білого дому у п’ятницю, 19 грудня.

Згідно з оприлюдненою інформацією, законопроєкт S.1071 – “Закон про національну оборону на фінансовий 2026 рік” підписано президентом і він офіційно набрав чинності. Документ визначає обсяги фінансування програм Міністерства оборони США, військового будівництва, а також низки програм у сфері національної безпеки, які реалізуються за участі Міністерства енергетики та Державного департаменту.

Окрім цього, закон містить положення щодо покращення соціального забезпечення військовослужбовців. А також надає додаткові повноваження для реалізації змін у сферах національної та міжнародної безпеки, торгівлі й судової системи.

У тексті бюджету передбачено окремий розділ «Розширення та модифікація ініціативи з оборонної допомоги Україні». Відповідно до цього, Україна отримає 400 мільйонів доларів у 2026 році та ще 400 мільйонів доларів у 2027 році. Кошти планують спрямувати на закупівлю американського озброєння для потреб Збройних сил України.

☝️ Нагадаємо, 17 грудня Сенат США схвалив масштабний законопроєкт про оборону на 2026 рік загальним обсягом 901 мільярд доларів. Він, зокрема, передбачає фінансування допомоги Україні.

