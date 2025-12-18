Оборонна політика США на 2026 рік: допомога Україні збережена

Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив масштабний законопроєкт про оборонну політику на 2026 фінансовий рік загальним обсягом 901 млрд доларів, який, зокрема, передбачає надання Україні 400 млн доларів допомоги у 2026 році. Про це повідомляє Радіо Свобода.

Документ отримав двопартійну підтримку: за нього проголосували 77 сенаторів, ще 20 висловилися проти.

Йдеться про так званий Акт про національну оборону (NDAA), що налічує понад 3 тисячі сторінок і передбачає рекордні витрати на оборонні потреби США у 2026 фінансовому році. Закладена сума у 901 млрд доларів на 8 млрд перевищує запит, раніше поданий президентом США Дональдом Трампом.

☝️ Окремим положенням документа закріплено фінансування допомоги Україні:

400 млн доларів у 2026 році ,

, ще 400 млн доларів у 2027 році.

Ці кошти планується спрямувати на Ініціативу сприяння безпеці України (Ukraine Security Assistance Initiative), яка передбачає зміцнення спроможностей Збройних сил України для захисту суверенітету та територіальної цілісності держави, а також підтримку інституційних реформ і реалізацію політичних та військових стратегій США.

Окрім українського напряму, законопроєкт містить положення щодо:

підтримки союзників США по НАТО ;

; розвитку програми «Безпека Балтії» ;

; а також заборони міністру оборони США скорочувати американський військовий контингент у Європі нижче рівня 76 тисяч військовослужбовців.

Тепер ухвалений Сенатом документ має бути підписаний президентом США Дональдом Трампом, після чого він набуде чинності.

👉 Нагадаємо, 7 грудня американські законодавці представили остаточну редакцію оборонного законопроєкту, який передбачає рекордні видатки на національну безпеку США та збереження фінансової підтримки України.