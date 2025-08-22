Неділя, 24 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп не хоче бути на зустрічі Зеленського і путіна: ця війна виявилася найважчою

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп заявив, що не хоче бути на зустрічі Зеленського і путіна: ця війна виявилася найважчою

Президент США Дональд Трамп висловив бажання, щоб президенти України та росії провели особисту зустріч. Водночас він зазначив, що не планує бути присутнім на переговорах, якщо вони відбудуться.

📢 «Подивимося, чи будуть путін і Зеленський співпрацювати. Вони – як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин. Але побачимо, чи доведеться мені там бути. Я волів би не бути там», – сказав Трамп під час розмови з журналістами 22 серпня.

Американський лідер вчергове висловив співчуття через високі втрати на фронті. За його словами, під час війни щотижня гине до 7 тисяч росіян і українців. Він підкреслив, що цей конфлікт вважає особливо важким у порівнянні з іншими воєнними кризами, які йому вдавалося зупиняти.

📢 «Я б хотів, щоб вони (путін і Зеленський – ред.) зустрілися самі та подивилися, що у них вийде. Але тим часом вони продовжують воювати та продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно… Я зупинив сім воєн. Я хотів би зробити це. Я думав, що ця (війна – ред.) буде середньою за рівнем складності. А вона виявилась найважчою», – наголосив президент США.

Нагадаємо, 19 серпня Трамп після телефонної розмови з російським диктатором владіміром путіним заявив, що розпочав підготовку зустрічі між лідерами України та росії.

Згодом шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив, що не має заперечень проти переговорів із путіним. У кремлі ж на це питання дивно реагували, уникаючи конкретики.

21 серпня у ЗМІ з’явилися повідомлення, що Трамп вирішив відмовитися від безпосередньої участі у спробах організувати двосторонню зустріч Зеленського і путіна. Наступного дня він підтвердив свою позицію, заявивши, що хоче бачити діалог між Києвом і москвою, проте особисто брати участь у ньому не збирається.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Звернення Володимира Зеленського у День Незалежності

ВАЖЛИВО

росіяни зруйнували будинок у Новояковлівці: загинула дитина

ВІЙНА

Відсутність Польщі на переговорах у Вашингтоні спричинила суперечку

ПОЛІТИКА

Трамп зробив заяву щодо обміну територіями України

ВАЖЛИВО

WSJ: Маск заморозив створення власної політичної партії в США

ПОЛІТИКА

Громади Сватівщини з початку 2025 року спрямували понад 45 млн грн на підтримку оборони України

ЛУГАНЩИНА

В Офісі президента анонсовано масштабні кадрові реформи

ВАЖЛИВО

Костянтинівка під ударом: росіяни били FPV-дронами і авіабомбами

ВАЖЛИВО

До половини боїв на фронті – на двох напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Трамп не братиме участі в організації зустрічі Зеленського та путіна — The Guardian

ВАЖЛИВО

Cуд Нью-Йорка скасував півмільярдний штраф для Трампа

ПОЛІТИКА

Обслуговування гальмівних супортів 150-кубового мотоцикла

СУСПІЛЬСТВО

На росії терміново купують пальне у Білорусі через критичний дефіцит

ПОДІЇ

Україна відзначає День державного прапора

ВАЖЛИВО

росія випустила по Україні 614 повітряних засобів ураження

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"