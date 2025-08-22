Трамп не хоче бути на зустрічі Зеленського і путіна: ця війна виявилася найважчою

Президент США Дональд Трамп висловив бажання, щоб президенти України та росії провели особисту зустріч. Водночас він зазначив, що не планує бути присутнім на переговорах, якщо вони відбудуться.

📢 «Подивимося, чи будуть путін і Зеленський співпрацювати. Вони – як олія та оцет. Вони не дуже добре ладнають з очевидних причин. Але побачимо, чи доведеться мені там бути. Я волів би не бути там», – сказав Трамп під час розмови з журналістами 22 серпня.

Американський лідер вчергове висловив співчуття через високі втрати на фронті. За його словами, під час війни щотижня гине до 7 тисяч росіян і українців. Він підкреслив, що цей конфлікт вважає особливо важким у порівнянні з іншими воєнними кризами, які йому вдавалося зупиняти.

📢 «Я б хотів, щоб вони (путін і Зеленський – ред.) зустрілися самі та подивилися, що у них вийде. Але тим часом вони продовжують воювати та продовжують вбивати людей, що дуже нерозумно… Я зупинив сім воєн. Я хотів би зробити це. Я думав, що ця (війна – ред.) буде середньою за рівнем складності. А вона виявилась найважчою», – наголосив президент США.

Нагадаємо, 19 серпня Трамп після телефонної розмови з російським диктатором владіміром путіним заявив, що розпочав підготовку зустрічі між лідерами України та росії.

Згодом шостий президент України Володимир Зеленський підтвердив, що не має заперечень проти переговорів із путіним. У кремлі ж на це питання дивно реагували, уникаючи конкретики.

21 серпня у ЗМІ з’явилися повідомлення, що Трамп вирішив відмовитися від безпосередньої участі у спробах організувати двосторонню зустріч Зеленського і путіна. Наступного дня він підтвердив свою позицію, заявивши, що хоче бачити діалог між Києвом і москвою, проте особисто брати участь у ньому не збирається.