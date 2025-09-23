Макрон оголосив про визнання Палестини на Генасамблеї ООН

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 22 вересня, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку оголосив про офіційне визнання Палестини. На його переконання, цей крок здатний відкрити шлях до переговорів, сприяти звільненню заручників та зупинити кровопролиття в Газі.

📢 «Вірна своїм історичним зобов’язанням на Близькому Сході Франція сьогодні визнає Державу Палестина», – проголосив Макрон, викликавши оплески деяких дипломатів у залі.

Французький лідер пояснив, що такий крок є не поступкою терористичним угрупованням, а спробою розірвати «спіраль насильства». Він наголосив, що його країна залишатиметься відданою безпеці Ізраїлю.

📢 «Визнання Держави Палестина – це поразка для ХАМАС, це визнання відкриває шлях до корисних переговорів. Воно несе в собі амбіцію розірвати спіраль насильства», – заявив президент Франції.

У промові Макрон також закликав до негайного звільнення 48 заручників, яких утримує ХАМАС, та до припинення масових убивств у Газі. Він підкреслив, що лідери багатьох країн несуть колективну відповідальність за те, що обіцянка створення арабської держави досі не виконана.

Президент Франції заявив, що готовий ухвалити рішення про відкриття посольства в Палестині після звільнення всіх ізраїльських заручників і встановлення режиму припинення вогню.

☝️ Нагадаємо, напередодні про визнання Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Крім того, Генасамблея ООН підтримала декларацію, яка передбачає негайне припинення бойових дій у Газі. Також зазначено обов’язкове звільнення всіх заручників і створення незалежної Палестинської держави.

