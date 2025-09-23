Вівторок, 23 Вересня, 2025
Макрон оголосив про визнання Палестини на Генасамблеї ООН

Денис Молотов
Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 22 вересня, під час виступу на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку оголосив про офіційне визнання Палестини. На його переконання, цей крок здатний відкрити шлях до переговорів, сприяти звільненню заручників та зупинити кровопролиття в Газі.

📢 «Вірна своїм історичним зобов’язанням на Близькому Сході Франція сьогодні визнає Державу Палестина», – проголосив Макрон, викликавши оплески деяких дипломатів у залі.

Французький лідер пояснив, що такий крок є не поступкою терористичним угрупованням, а спробою розірвати «спіраль насильства». Він наголосив, що його країна залишатиметься відданою безпеці Ізраїлю.

📢 «Визнання Держави Палестина – це поразка для ХАМАС, це визнання відкриває шлях до корисних переговорів. Воно несе в собі амбіцію розірвати спіраль насильства», – заявив президент Франції.

У промові Макрон також закликав до негайного звільнення 48 заручників, яких утримує ХАМАС, та до припинення масових убивств у Газі. Він підкреслив, що лідери багатьох країн несуть колективну відповідальність за те, що обіцянка створення арабської держави досі не виконана.

Президент Франції заявив, що готовий ухвалити рішення про відкриття посольства в Палестині після звільнення всіх ізраїльських заручників і встановлення режиму припинення вогню.

☝️ Нагадаємо, напередодні про визнання Палестини заявили Велика Британія, Канада та Австралія. Крім того, Генасамблея ООН підтримала декларацію, яка передбачає негайне припинення бойових дій у Газі. Також зазначено обов’язкове звільнення всіх заручників і створення незалежної Палестинської держави.

👉 Також раніше було повідомлено, що Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила серйозне занепокоєння щодо частих порушень повітряного простору ЄС із боку росії.

ПОГОДА

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"