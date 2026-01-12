Понеділок, 12 Січня, 2026
Трамп назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели»

Денис Молотов
Трамп назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели»
Фото: Дональд Трамп, 47-й президент США.

Президент США Дональд Трамп опублікував у своїй соціальній мережі Truth Social зображення, на якому назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели». Фото стилізоване під скриншот зі сторінки Вікіпедії.

📢 Під опублікованим зображенням розміщено підпис: «Виконувач обов’язків президента Венесуели. Чинний — січень 2026».

Трамп назвав себе «виконувачем обов’язків президента Венесуели» 01
Скриншот з офіційного акаунту 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social

☝️ Контекст допису безпосередньо не пояснюється, однак він з’явився на тлі гучних заяв Білого дому щодо подій у Венесуелі та ролі США в регіоні.

Нагадаємо, раніше адміністрація США оприлюднила свідчення про використання секретної зброї під час операції із затримання Ніколаса Мадуро. У повідомленнях ішлося про можливе застосування американськими військовими потужної звукової або енергетичної технології.

Також повідомлялося, що Дональд Трамп заявляв про готовність Сполучених Штатів протягом тривалого часу контролювати Венесуелу, аргументуючи це питаннями безпеки та стабільності в регіоні.

  • Президент США Дональд Трамп доручив Об’єднаному командуванню спеціальних операцій підготувати план можливого вторгнення в Гренландію.
