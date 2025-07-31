Четвер, 31 Липня, 2025
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Трамп відповів навдалому російському мєдведеву на ядерні погрози

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп відповів навдалому російському мєдведеву на ядерні погрози

Президент США Дональд Трамп у четвер, 31 липня, відповів на погрози з боку заступника голови ради безпеки на росії дмитра медведєва про можливий воєнний конфлікт між рф і США. Свій коментар Трамп опублікував у власній соцмережі Truth Social.

☝️ «Скажемо медведєву, невдалому колишньому президенту росії, стежити за своїми словами. Він вступає на дуже небезпечну територію!» — написав Трамп.

Водночас очільник Білого дому згадав про Індію, проти якої з 1 серпня будуть введені 25% торговельні тарифи та штрафи через її закупівлі російської нафти і зброї.

📢 «Мені байдуже, що Індія робить з росією. Вони можуть разом руйнувати свої мертві економіки. Ми мали дуже мало справ з Індією, їхні тарифи занадто високі, одні з найвищих у світі. Так само росія та США майже не ведуть спільного бізнесу. Продовжимо так робити й надалі», — додав Трамп.

Нагадаємо, що 28 липня дмитро медведєв у соцмережі Х (колишній Twitter) написав, що «Трамп грає в ультиматум з росією, а кожен новий ультиматум – це загроза і крок до війни з його власною країною». Невдаха мєдведев застеріг президента США «не йти шляхом Сонного Джо» (так Трамп називав колишнього очільника Білого Дому – Джо Байдена – ред.).

Ядерні погрози російських терористів

У відповідь на публікацію Трампа, медведєв вдався до ядерних погроз, зазначивши у Телеграмі:

📢 «Якщо якісь слова колишнього президента росії викликають таку нервову реакцію у цілого настільки грізного президента США, значить, росія у всьому має рацію і продовжить йти своєю дорогою».

Також, реагуючи на згадки Трампа про «мертву економіку Індії та росії» і попередження про «небезпечну територію», медведєв порадив йому «згадати улюблені фільми про Ходячих мерців, а також те, як може бути небезпечна ‘Мертва рука’, що не існує в природі».

⚠️ Система «Периметр», відома на Заході як «Мертва рука» (Dead Hand). Це радянська автоматизована система запуску масованого ядерного удару у відповідь. Вона здатна активуватися навіть у випадку знищення вищого військового командування країни та каналів зв’язку.

☝️ Нагадаємо, 29 липня  Трамп скоротив до 10 днів термін для росії щодо припинення війни в Україні. Також він висловив сумнів, що потенційні санкції здатні вплинути на російське керівництво.

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