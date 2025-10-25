Субота, 25 Жовтня, 2025
Денис Молотов
Трамп готовий до переговорів із Сі Цзіньпіном та диктатором КНДР

Президент США Дональд Трамп не відкинув можливість зустрічі з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином під час свого турне країнами Азії. У межах цієї поїздки американський лідер планує відвідати Малайзію, Японію та Південну Корею, повідомляє The Guardian.

У Білому домі зазначили, що під час поїздки Трамп також проведе переговори з головою КНР Сі Цзіньпіном — зустріч запланована на останній день візиту. США очікують, що ці переговори допоможуть досягти угоди, здатної покласти край торговельній війні між двома найбільшими економіками світу.

На борту Air Force One Трамп поділився очікуваннями від зустрічі з китайським лідером, назвавши її “дуже доброю”.

📢 «Я чекаю на дуже добру зустріч із Сі Цзіньпіном. Це може допомогти уникнути запровадження 100% мит на китайські товари з 1 листопада», — сказав президент США.

Водночас американський лідер прокоментував чутки про ймовірну зустріч із Кім Чен Ином, яка могла б стати першою з 2019 року.

📢 «Я б із задоволенням. Якщо хочете, я відкритий для цього. У мене з ним були прекрасні стосунки»,заявив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів.

☝️ Під час своєї подорожі до Індо-Тихоокеанського регіону президент планує також обговорити з лідером Китаю питання російської нафти, яке залишається одним із найчутливіших у контексті санкційної політики США.

Азійське турне може стати ключовим етапом зовнішньої політики Вашингтона — як у напрямі розрядки з Китаєм, так і можливого відновлення діалогу з Північною Кореєю.

👉 Також нагадаємо, що адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала новий масштабний пакет санкцій проти стратегічних секторів російської економіки.

