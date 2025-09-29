Понеділок, 29 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп дозволив Україні бити по росії – Келлог

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп дозволив Україні бити по росії – Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог підтвердив, що Дональд Трамп санкціонував Україні право завдавати далекобійних ударів по росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.

📢 «Але Пентагон не надавав Україні повноважень на їх здійснення», – наголосив Келлог. Він підкреслив, що в умовах Конституції США всі мають дотримуватися рішень президента, який є Головнокомандувачем.

Відповідаючи на уточнювальне запитання ведучого, чи справді позиція президента полягає у дозволі Україні завдавати ударів по території росії, спецпредставник заявив:

📢 «Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і прочитавши те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте здатність завдавати глибоких ударів. Немає ніяких недоторканних місць».

Раніше ЗМІ повідомляли, що шостий президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі в Нью-Йорку просив Дональда Трампа про ракети Tomahawk. Згодом в інтерв’ю Зеленський підтвердив, що отримав підтримку від американського президента щодо можливості ударів по цілях на території росії.

📢 «Я висловив Трампу одне конкретне прохання – про нову систему озброєння, яка, на мою думку, змусить путіна сісти за стіл переговорів», – сказав український лідер.

Таким чином, заява Келлога свідчить про формування чіткої позиції адміністрації США.

☝️ Також нагадаємо, що Дональд Трамп несподівано вирішив долучитись до зібрання генералів та адміралів на військовій базі у Квантіко.

 

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Трамп назвав усіх спонсорів війни росії проти України

ВАЖЛИВО

На Покровський напрямок припала понад третина зі 98 боїв – Генштаб

ВІЙНА

Естонія спрямовує 10 млн євро в ініціативу PURL НАТО для підтримки України

ВАЖЛИВО

Стало відомо скільки коштує угода Трампа по TikTok US

ВАЖЛИВО

росія вдарила по Запоріжжю дронами та фугасними авіабомбами

ВІЙНА

Трамп несподівано приєднався до військового саміту у Квантіко

ПОЛІТИКА

Генштаб: 82 бойові зіткнення на фронті, ворог активно діє на Торецькому та Покровському напрямках

ВІЙНА

Фейк: Олена Зеленська витратила понад мільйон євро на брендовий одяг – свідчить її стилістка

СТОПФЕЙК

В Україні чоловіків автоматично ставитимуть на військовий облік

ВАЖЛИВО

Високий ризик ескалації: верховна представниця ЄС про дії росії

ВАЖЛИВО

росіяни обстріляли навчальний центр ЗСУ балістичними ракетами

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулося 140 бойових зіткнень, ворог запустив 1925 дронів-камікадзе

ВІЙНА

Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph

ПОДІЇ

Зеленський підтвердив, що без Китаю путін – ніщо

ПОЛІТИКА

У Києві уламок російської ракети влучив у будівлю посольства Польщі

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"