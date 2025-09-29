Трамп дозволив Україні бити по росії – Келлог

Спецпредставник президента США Кіт Келлог підтвердив, що Дональд Трамп санкціонував Україні право завдавати далекобійних ударів по росії. Про це він заявив в ефірі телеканалу Fox News.

📢 «Але Пентагон не надавав Україні повноважень на їх здійснення», – наголосив Келлог. Він підкреслив, що в умовах Конституції США всі мають дотримуватися рішень президента, який є Головнокомандувачем.

Відповідаючи на уточнювальне запитання ведучого, чи справді позиція президента полягає у дозволі Україні завдавати ударів по території росії, спецпредставник заявив:

📢 «Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, і прочитавши те, що сказав віцепрезидент Венс, а також секретар Рубіо, відповідь – так. Використовуйте здатність завдавати глибоких ударів. Немає ніяких недоторканних місць».

Раніше ЗМІ повідомляли, що шостий президент України Володимир Зеленський під час закритої зустрічі в Нью-Йорку просив Дональда Трампа про ракети Tomahawk. Згодом в інтерв’ю Зеленський підтвердив, що отримав підтримку від американського президента щодо можливості ударів по цілях на території росії.

📢 «Я висловив Трампу одне конкретне прохання – про нову систему озброєння, яка, на мою думку, змусить путіна сісти за стіл переговорів», – сказав український лідер.

Таким чином, заява Келлога свідчить про формування чіткої позиції адміністрації США.

☝️ Також нагадаємо, що Дональд Трамп несподівано вирішив долучитись до зібрання генералів та адміралів на військовій базі у Квантіко.