Трамп несподівано приєднався до військового саміту у Квантіко

Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп несподівано вирішив долучитись до зібрання генералів та адміралів на військовій базі у Квантіко, штат Вірджинія. Захід ініціював глава Пентагону Піт Гегсет. Участь президента США стала несподіванкою для більшості присутніх, повідомляє The Washington Post із посиланням на власні джерела.

Видання підкреслює, що присутність глави держави вплинула на програму зустрічі, зокрема на виступ міністра оборони Піта Гегсета перед вищим військовим керівництвом. Крім того, його приїзд значно ускладнив заходи безпеки, оскільки захід зібрав сотні високопосадовців, багато з яких долали тисячі миль, щоб потрапити до Квантіко.

📢 «Це буде дійсно чудова зустріч. Ми обговоримо наші успіхи у військовій сфері, підкреслимо, наскільки сильна наша позиція, і зосередимося на багатьох позитивних моментах. Це буде просто добрий і важливий меседж», – зазначив Трамп у своєму останньому інтерв’ю.

За словами співрозмовників видання, поява президента стала майже безпрецедентною подією для американських Збройних сил. Адже подібні зустрічі зазвичай проходять без безпосередньої участі глави держави.

☝️ Нагадаємо, що міністр оборони США Піт Гегсет раніше ініціював проведення цього заходу у вівторок на базі Морської піхоти у Квантіко. Очікувалося, що він стане найбільшим зібранням американських генералів і адміралів за останні роки.

👉 Також раніше Дональд Трамп підписав указ, який фактично повертає смертну кару за особливо тяжкі злочини у Вашингтон.

