Четвер, 8 Січня, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Європа готується до можливого конфлікту зі США через Гренландію

Денис Молотов
Європа готується до можливого конфлікту зі США через Гренландію
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Країни Європейського Союзу готують план стримування США на випадок, якщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спробує взяти Гренландію під контроль. Про це повідомляє Politico з посиланням на коментарі європейських чиновників, дипломатів і співрозмовників у структурах НАТО.

📢 «Ми маємо бути готовими до прямого зіткнення з Трампом. Він діє в агресивному режимі, і нам треба бути готовими до цього», — заявив один із європейських дипломатів.

☝️ За даними видання, у Брюсселі розглядають кілька можливих сценаріїв реагування. Один із них — політичний компроміс, який дозволив би Вашингтону заявити про «перемогу», не посягаючи на суверенітет Данії та Гренландії. У цьому контексті обговорюється можливе посередництво НАТО, за аналогією з попередніми врегулюваннями суперечок між Туреччиною та Грецією.

Ще один варіант передбачає різке збільшення фінансування Гренландії. Євросоюз розглядає можливість майже подвоїти обсяг підтримки — до 530 млн євро з 2028 року. Таким чином ЄС і Данія на тлі заяв Трампа про «великі інвестиції» з боку США прагнуть переконати Гренландію, що європейська пропозиція буде економічно вигіднішою.

Водночас у ЄС не виключають застосування економічних важелів тиску, якщо дипломатичні кроки не дадуть результату. Серед варіантів — запровадження мит і податків для американських компаній, а також обмеження або заборона інвестицій США в європейську економіку.

📌 У разі ж силової спроби США встановити контроль над Гренландією Данія, як суверен, буде юридично зобов’язана реагувати. У цьому зв’язку європейські країни обговорюють можливість розміщення власних військових контингентів на острові на прохання Копенгагена. Такі сили, визнають співрозмовники Politico, навряд чи зможуть зупинити США, однак здатні підвищити ціну можливого воєнного кроку для Вашингтона та виконати стримувальну роль.

Експерт з американських збройних сил із Королівського данського оборонного коледжу Томас Кросбі зазначив, що у випадку висадки невеликої групи американських військових їх теоретично можна було б заарештувати, оскільки йшлося б про злочин на території Данії. Водночас він не виключив, що європейські сили можуть зазнати втрат у разі зіткнення з військовими США.

Нагадаємо 👇

Раніше повідомлялося, що Франція спільно з партнерами працює над планом дій на випадок можливих кроків США щодо Гренландії.

Нещодавно ж Дональд Трамп, коментуючи американську операцію у Венесуелі, знову заявив, що Сполученим Штатам «дійсно потрібна Гренландія».

👉 Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що будь-яка спроба Сполучених Штатів захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, матиме руйнівні наслідки для НАТО та всієї системи безпеки, сформованої після Другої світової війни.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На Херсонщині росіяни дроном вбили настоятеля храму

ВІЙНА

Україна та партнери узгодили пакет економічного зростання

ВЛАДА

Спроба США захопити Гренландію зруйнує НАТО – Данія

ВАЖЛИВО

Блекаут у Дніпрі та області: пів мільйона родин досі без світла після атаки рф, розгорнуто 1500 пунктів незламності і наметів для обігріву

ПОДІЇ

Білецький про кадрові зміни в СБУ: відставка Малюка – мінус, але ключові фігури збережені і навіть отримали підвищення

ПОДІЇ

Українців шокував допис Київського обласного ТЦК у Facebook

СУСПІЛЬСТВО

Німеччина запускає масштабне виробництво крилатих ракет Taurus Neo

ПОДІЇ

Запоріжжя під масованою атакою БпЛА: щонайменше дев’ять влучань

ВАЖЛИВО

Миротворча місія в Україні: ключові умови ефективності

ПОДІЇ

Трамп заявив про затримання Ніколаса Мадуро та його вивезення з Венесуели

ВАЖЛИВО

Голову ДПСУ відправлено на іншу посаду

ВЛАДА

Смерть після ТЦК: що відомо про інцидент у Житомирській області

КРИМІНАЛ

кремль готує криваву провокацію для зриву мирних переговорів — СЗР

ВАЖЛИВО

98 боїв на фронті, найбільше на Покровському, Костянтинівському та Лиманському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

За добу на фронті відбулося 255 бойових зіткнень: найінтенсивніші бої – на Покровському напрямку

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ