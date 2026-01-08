Європа готується до можливого конфлікту зі США через Гренландію

Країни Європейського Союзу готують план стримування США на випадок, якщо президент Сполучених Штатів Дональд Трамп спробує взяти Гренландію під контроль. Про це повідомляє Politico з посиланням на коментарі європейських чиновників, дипломатів і співрозмовників у структурах НАТО.

📢 «Ми маємо бути готовими до прямого зіткнення з Трампом. Він діє в агресивному режимі, і нам треба бути готовими до цього», — заявив один із європейських дипломатів.

☝️ За даними видання, у Брюсселі розглядають кілька можливих сценаріїв реагування. Один із них — політичний компроміс, який дозволив би Вашингтону заявити про «перемогу», не посягаючи на суверенітет Данії та Гренландії. У цьому контексті обговорюється можливе посередництво НАТО, за аналогією з попередніми врегулюваннями суперечок між Туреччиною та Грецією.

Ще один варіант передбачає різке збільшення фінансування Гренландії. Євросоюз розглядає можливість майже подвоїти обсяг підтримки — до 530 млн євро з 2028 року. Таким чином ЄС і Данія на тлі заяв Трампа про «великі інвестиції» з боку США прагнуть переконати Гренландію, що європейська пропозиція буде економічно вигіднішою.

Водночас у ЄС не виключають застосування економічних важелів тиску, якщо дипломатичні кроки не дадуть результату. Серед варіантів — запровадження мит і податків для американських компаній, а також обмеження або заборона інвестицій США в європейську економіку.

📌 У разі ж силової спроби США встановити контроль над Гренландією Данія, як суверен, буде юридично зобов’язана реагувати. У цьому зв’язку європейські країни обговорюють можливість розміщення власних військових контингентів на острові на прохання Копенгагена. Такі сили, визнають співрозмовники Politico, навряд чи зможуть зупинити США, однак здатні підвищити ціну можливого воєнного кроку для Вашингтона та виконати стримувальну роль.

Експерт з американських збройних сил із Королівського данського оборонного коледжу Томас Кросбі зазначив, що у випадку висадки невеликої групи американських військових їх теоретично можна було б заарештувати, оскільки йшлося б про злочин на території Данії. Водночас він не виключив, що європейські сили можуть зазнати втрат у разі зіткнення з військовими США.

Нагадаємо 👇

Раніше повідомлялося, що Франція спільно з партнерами працює над планом дій на випадок можливих кроків США щодо Гренландії.

Нещодавно ж Дональд Трамп, коментуючи американську операцію у Венесуелі, знову заявив, що Сполученим Штатам «дійсно потрібна Гренландія».

👉 Премʼєр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що будь-яка спроба Сполучених Штатів захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, матиме руйнівні наслідки для НАТО та всієї системи безпеки, сформованої після Другої світової війни.