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Горить Сакська ТЕЦ в окупованому Криму: що відомо

Денис Молотов
Денис Молотов
Горить Сакська ТЕЦ в окупованому Криму: що відомо
Ілюстративне фото з відкритих джерел / Сакська ТЕЦ / ТОТ Крим, Україна

У тимчасово окупованому Криму горить Сакська ТЕЦ, яка зазнала потужного обстрілу під час нічних атак. Про це у неділю, 28 червня, повідомив моніторинговий Telegram-канал «Крымский ветер», спираючись на актуальні дані супутникової зйомки.

За наявною інформацією, цієї ночі стратегічний об’єкт паливно-енергетичного комплексу на півострові опинився під масованим ударом. Місцеві мешканці спостерігали, як протягом однієї години в районі теплоелектроцентралі сталося 16 вибухів, які супроводжувалися яскравими спалахами та сильним заревом. Практично одразу після цього над об’єктом піднявся густий дим, а вогнище займання було зафіксоване безпосередньо в районі резервуарів із паливом.

Масштаби займання та наслідки для інфраструктури

Моніторингова група «Крымского ветра» з посиланням на свіжі супутникові знімки констатує, що масштабне займання на Сакській ТЕЦ продовжує посилюватися. Фахівці зазначають, що площа теплових сигнатур на об’єкті динамічно збільшується, що свідчить про поширення вогню на нові технологічні ділянки.

Варто додати, що уражена теплоелектроцентраль є критично важливим елементом інфраструктури для загарбаного регіону. Електрична потужність Сакської ТЕЦ становить 149,4 МВт, а її теплова потужність досягає 138 Гкал/год. Дана станція виконує роль головного виробника теплової енергії в місті Саки, тому її виведення з ладу може суттєво підірвати стабільність енергозабезпечення на заході півострова.

Паралельні удари по об’єктах у рф

Ця ніч виявилася неспокійною для паливної інфраструктури окупантів не лише на українському півострові, а й на території самої російської федерації. Раніше в неділю у соціальних мережах з’явилися повідомлення про те, що після нічної української атаки спалахнув великий нафтопереробний завод у російському місті Слов’янськ-на-Кубані.

Згодом оперативний штаб Краснодарського краю країни-агресора офіційно підтвердив факт пожежі на території НПЗ. Причиною виникнення вогню російські екстрені служби традиційно назвали «падіння уламків» збитих повітряних цілей, намагаючись приховати прямі влучання по резервуарах.

👉 Також нагадаємо, що Служба безпеки вдруге за червень поточного року завдала успішного вогневого ураження по російській нафтоперекачувальній станції «Второво», яка відіграє критичну роль у забезпеченні паливом столиці країни-агресора.

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