Топ-5 помилок фермерів при обслуговуванні імпортної техніки

Імпортна техніка — це надійний інструмент для сучасного фермерського господарства. Але навіть найдорожчий трактор або комбайн не застрахований від поломок, якщо не дотримуватися правил обслуговування. Найчастіше проблеми виникають через прості, але критичні помилки. У цій статті розглянемо топ-5 найпоширеніших помилок фермерів та поради, як їх уникнути.

1. Пропуск планового технічного обслуговування

Регулярне ТО — основа безперебійної роботи техніки. Пропуск заміни мастил, фільтрів, перевірки ременів або підшипників значно скорочує ресурс вузлів. Щоб уникнути поломок, складайте календар ТО і дотримуйтеся його навіть у напружений сезон.

2. Економія на запчастинах

Багато фермерів намагаються заощадити на деталях, купуючи дешеві або невідомі аналоги. У підсумку така економія часто обертається частішими поломками та простоєм техніки. Для надійної роботи краще обирати перевірені оригінальні або якісні аналогові запчастини. Наприклад, на art-agro.com.ua можна підібрати широкий вибір деталей для John Deere, Case IH, New Holland, Claas та Amazone, а менеджери допоможуть з підбором потрібних компонентів.

3. Неправильна установка деталей

Навіть якісна деталь не працюватиме, якщо її неправильно встановлено. Часто проблеми виникають із підшипниками, ременями, робочими органами ґрунтообробної техніки. Завжди перевіряйте, чи встановлено деталь за інструкцією виробника, або довіряйте цю роботу досвідченому механіку.

4. Ігнорування стану витратних матеріалів

Фільтри, ущільнювачі, ремені, ланцюги, робочі органи — їхній стан часто перевіряють тільки у разі поломки. Але саме ці деталі найчастіше призводять до несправностей. Перевіряйте витратники перед сезоном, замінюйте старі або пошкоджені елементи, щоб уникнути простоїв.

5. Неврахування умов експлуатації

Стан техніки залежить не лише від якості деталей, а й від умов роботи: пил, вологість, кам’янисті ґрунти, інтенсивне навантаження. Враховуйте ці фактори при підборі запчастин і плануванні ТО. Деякі компоненти краще замінювати частіше, щоб забезпечити безперебійну роботу.

Висновок

Дотримання простих правил допоможе зменшити ризик поломок, уникнути простоїв і продовжити ресурс техніки. Головне — своєчасне ТО, перевірка витратних матеріалів, правильна установка деталей і використання надійних запчастин. Спеціалізовані продавці, такі як в Арт-Агро, допоможуть підібрати оригінальні та якісні аналогові компоненти для вашої техніки та уникнути критичних помилок.