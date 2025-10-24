Терміново до Вашингтона прибув представник путіна

Глава російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та спецпредставник кремля з питань економічного співробітництва кирило дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів. Про це у п’ятницю, 24 жовтня, повідомив телеканал CNN із посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, візит має на меті “продовження обговорення відносин між США та росією”. Очікується, що дмитрієв зустрінеться з представниками адміністрації Дональда Трампа. А також зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом — цю інформацію підтвердило видання Axios.

Зазначається, що переговори проходять на тлі розчарування Вашингтона діями москви, яка продовжує відмовлятися від припинення війни проти України. Крім того, напередодні Трамп оголосив про скасування запланованого саміту з путіним у Будапешті.

📢 «Адміністрація Трампа в середу запровадила санкції проти “Роснєфті” та “Лукойла” — двох найбільших нафтових компаній росії, закликаючи москву погодитися на негайне припинення вогню в Україні», — повідомили в CNN.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Мінфін США запровадив персональні санкції проти дмитрієва, назвавши його «близьким соратником путіна».

☝️ Цікаво, що у квітні цього року дмитрієв уже відвідував Вашингтон, ставши першим російським чиновником, який побував у США після вторгнення. Тоді цей крок розглядався як спроба потепління у відносинах між Білим домом і кремлем.

Для того візиту американський уряд тимчасово скасував санкції, щоб дозволити Держдепу видати дмитрієву візу на в’їзд до США.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір розпочати наземну операцію американських військових у Венесуелі. Вона буде спрямована на ліквідацію каналів наркоторгівлі.