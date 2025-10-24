П’ятниця, 24 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Терміново до Вашингтона прибув представник путіна

Денис Молотов
Денис Молотов
Терміново до Вашингтона прибув представник путіна

Глава російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) та спецпредставник кремля з питань економічного співробітництва кирило дмитрієв прибув до Сполучених Штатів для офіційних переговорів. Про це у п’ятницю, 24 жовтня, повідомив телеканал CNN із посиланням на власні джерела.

За даними ЗМІ, візит має на меті “продовження обговорення відносин між США та росією”. Очікується, що дмитрієв зустрінеться з представниками адміністрації Дональда Трампа. А також зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом — цю інформацію підтвердило видання Axios.

Зазначається, що переговори проходять на тлі розчарування Вашингтона діями москви, яка продовжує відмовлятися від припинення війни проти України. Крім того, напередодні Трамп оголосив про скасування запланованого саміту з путіним у Будапешті.

📢 «Адміністрація Трампа в середу запровадила санкції проти “Роснєфті” та “Лукойла” — двох найбільших нафтових компаній росії, закликаючи москву погодитися на негайне припинення вогню в Україні», — повідомили в CNN.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Мінфін США запровадив персональні санкції проти дмитрієва, назвавши його «близьким соратником путіна».

☝️ Цікаво, що у квітні цього року дмитрієв уже відвідував Вашингтон, ставши першим російським чиновником, який побував у США після вторгнення. Тоді цей крок розглядався як спроба потепління у відносинах між Білим домом і кремлем.

Для того візиту американський уряд тимчасово скасував санкції, щоб дозволити Держдепу видати дмитрієву візу на в’їзд до США.

👉 Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір розпочати наземну операцію американських військових у Венесуелі. Вона буде спрямована на ліквідацію каналів наркоторгівлі.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті зафіксовано 82 бойових зіткнення: ворог активно діє на Покровському та Олександрівському напрямках

ПОДІЇ

Луганчани були відзначені державними нагородами

ЛУГАНЩИНА

Ветерани, звільнені з полону, багатодітні сім’ї та ВПО з Луганщини отримають пільгові кредити на житло

ЛУГАНЩИНА

Дрон рф ударив по дитячому садку в Харкові: є загиблий і поранені

ВАЖЛИВО

У Сумах ворожий безпілотник поцілив у перехрестя: дев’ять постраждалих

ВАЖЛИВО

Національний банк України знову залишив облікову ставку без змін

ВАЖЛИВО

Найбільше боїв припало на чверть напрямків: зведення від Генштабу

ПОДІЇ

Трамп поділився враженнями від зустрічі із Зеленським

ВАЖЛИВО

Укренерго повідомило про масштабні знеструмлення після атаки

ВАЖЛИВО

Атака на Дніпропетровщину: загорівся супермаркет АТБ і п’ятиповерхівка

ВІЙНА

Пам’яті Кароліни Полтавської 🕯️

ЛУГАНЩИНА

путін пригрозив «приголомшливою» відповіддю на удари Tomahawk

ПОЛІТИКА

Настав час путіну відчути ціну його війни проти України – Грем

ПОЛІТИКА

Україна готує контракт із США на постачання 25 систем Patriot — Зеленський

ВАЖЛИВО

Українцям спростили підтвердження руйнування житла через Дію: нові правила

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"