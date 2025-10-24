Трамп оголосив про підготовку наземної операції США у Венесуелі

Президент США Дональд Трамп оголосив про намір розпочати наземну операцію американських військових у Венесуелі, спрямовану на ліквідацію каналів наркоторгівлі. Відповідну заяву він зробив у прямому ефірі, який транслював Білий дім.

📢 «До Сполучених Штатів морським шляхом надходить менш ніж 5% наркотиків порівняно з минулим роком. Мексиканська затока нині майже вільна від морського руху. Навіть риболовні судна там зараз зустрічаються рідко», — підкреслив Трамп, додаючи, що тепер контрабандисти використовують сухопутні шляхи, і США посилять боротьбу на цьому напрямку.

Він також зазначив, що готовий звернутися до Конгресу або Сенату для підтримки нової операції.

📢 «І можливо, ми звернемося до Сенату, можливо, до Конгресу і розповімо їм про це. Але я не можу уявити, щоб у них були якісь заперечення. Нас правді, поки ми тут, я думаю, це гарна ідея, Піт (Піт Гегсет, міністр оборони США. – Ред.) піди в Конгрес, розкажи їм про це. Що вони зроблять? Скажуть: “О, ми не хочемо зупиняти потік наркотиків”?», — іронічно зауважив президент.

☝️ За словами Трампа, наркотики щороку забирають близько 300 тисяч життів у США. Він підкреслив, що його адміністрація не дозволить наркокартелям зміцнити позиції у Південній Америці.

Тим часом як повідомляє The Wall Street Journal, у повітряному просторі біля Венесуели помічено американські бомбардувальники B-1 Lancer, які вилетіли з авіабази Даєсс у Техасі. Ці літаки здатні нести до 34 тонн боєприпасів та виконувати завдання морського спостереження. У Пентагоні запевнили, що через великий радіус дії перекидати їх до регіону немає потреби.

Раніше американські військові знищили судно, яке підозрювали у незаконному перевезенні наркотиків у східній частині Тихого океану. За словами міністра оборони США Піта Гегсета, унаслідок удару загинули двоє осіб.

☝️ Також нагадаємо, що президент США Дональд Трамп повідомив, що має намір обговорити з лідером КНР Сі Цзіньпіном питання обмеження ядерної зброї під час запланованої зустрічі у Південній Кореї наступного тижня.