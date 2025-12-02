Таджикистан проситиме в рф військову допомогу

Патрулювання кордону Таджикистану може незабаром здійснюватися за участі російських військових. Душанбе веде відповідні переговори з Організацією Договору про колективну безпеку (ОДКБ). Про це інформує Reuters, посилаючись на три джерела, які знайомі із ситуацією.

Уточнюється, що питання активізувалося після інциденту минулого тижня. Тоді внаслідок обстрілу з території Афганістану загинули п’ятеро громадян Китаю. А ще п’ятеро отримали поранення. На тлі цього президент Таджикистану Емомалі Рахмон 1 грудня провів нараду з керівниками силових структур, на якій детально розглянули обстановку на кордоні.

Джерело в Раді безпеки Таджикистану повідомило агентству, що остаточного рішення щодо залучення військових ОДКБ поки не ухвалено. Але воно перебуває у стадії активного формування. Водночас вже проведено консультації з російською стороною щодо участі 201-ї російської військової бази — найбільшого сухопутного угруповання росії за межами її території — у спільному патрулюванні кордону Таджикистану з Афганістаном.

📢 «Ми поки що ведемо переговори (з ОДКБ) і вони на стадії розгляду», — зазначило джерело, припустивши, що остаточне рішення може бути ухвалене вже протягом найближчого тижня.

Інші співрозмовники Reuters у Державному комітеті національної безпеки Таджикистану також підтвердили факт перемовин щодо залучення 201-ї бази до спільних дій. За їхніми словами, йдеться переважно про вертолітне патрулювання з використанням авіаційного угруповання, яке дислокується на російській базі.

У матеріалі нагадується, що президент росії владімір путін під час саміту ОДКБ у Бішкеку запропонував «запустити масштабну програму оснащення колективних сил сучасними зразками російської зброї та техніки, які довели свою ефективність під час реальних бойових дій».

