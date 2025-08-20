Середа, 20 Серпня, 2025
«Сила Нації: Герої та Діти» історії незламності у проєкті VESELKA TV

Маргарита Трофімова
Маргарита Трофімова
VESELKA TV є медійним партнером проєкту «Сила Нації: Герої та Діти»

14 серпня у столичному пресцентрі Укрінформ відбулася презентація результатів унікального інклюзивного культурно-мистецького проєкту «Сила Нації: Герої та Діти». Він об’єднав Захисників і Захисниць України та дітей, постраждалих через російську агресію.

«Керівником проєкту є Микола Лепський, який є одним із засновників Громадської Організації «ГРОМАДСЬКЕ ДИТЯЧЕ ІНТЕРНЕТ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІО «ВЕСЕЛКА ТВ». Своєю чергою VESELKA TV є медійним партнером проєкту «Сила Нації: Герої та Діти»», – розповіла Голова VESELKA TV Діна Ібрагімова.

Цей проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Стійкість суспільства через культуру».

Як зазначають організатори заходу, героями проєкту стали 10 військовослужбовців та ветеранів Національної гвардії України, ЗСУ та інших підрозділів.

Повідомляється також, що юними телеведучими та журналістами всіх програм циклу стали 60 дітей з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання, дітей, постраждалих внаслідок війни росії проти України, зокрема дітей, що пережили окупацію, дітей із родин військовослужбовців, ветеранів і загиблих українських воїнів, у тому числі нацгвардійців: зниклих безвісти та чинних учасників бойових дій (прикордонників, рятувальників, поліцейських), а також дітей-переселенців з-понад 31 населеного пункту: Маріуполя, Бахмута, Слов’янська, Бердянська, Костянтинівки, Луганська, Донецька, Харкова, Запоріжжя, Сум, Нової Каховки, Херсону та інші.

Повідомляється також, що у рамках реалізації проєкту було створено 10 випусків циклу соціальних дитячих ток-шоу з перекладом українською жестовою мовою, у яких українські воїни разом з дітьми розказують усій країні свої історії подвигів, стійкості та незламності, що вражають і які будуть надихати, мотивувати та єднати різні покоління українців.

Зазначається, що під час реалізації дитяче інтернет телебачення родом з Луганщини VESELKA TV стала медійним партнером проєкту “Сила Нації: Герої та Діти”.

Журналісти «Ірта-fax» поспілкувались з Головою VESELKA TV Діною Ібрагімовою, яка розповіла про успішну реалізацію цього проєкту.

«Проєкт “Сила Нації: Герої та Діти” це надзвичайний проєкт. Це проєкт про незламність, це проєкт про відданість, це проєкт про надзвичайних людей. В ньому взяли участь 60 дітей з 31 населеного пункту України. Це діти вразливих категорій», – додає Голова VESELKA TV Діна Ібрагімова.

Докладніше у відео:

Нагадаємо, що історія Громадського дитячого інтернет-телебачення і радіо «VESELKA TV» — це історія стійкості, відданості своїй справі та неймовірного духу луганців, які попри війну зуміли зберегти свою мрію.

Після вимушеного переїзду до Києва у 2014 році через окупацію Луганська, команда не склала рук. «VESELKA TV» продовжила працювати з дітьми й стала справжнім осередком підтримки для тих, хто шукав позитиву та розвитку в нових реаліях. Про це можна прочитати у нашому матеріалі «Нові горизонти дитячого телебачення з Луганщини «VESELKA TV»».

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

