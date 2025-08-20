«Сила Нації: Герої та Діти» історії незламності у проєкті VESELKA TV

14 серпня у столичному пресцентрі Укрінформ відбулася презентація результатів унікального інклюзивного культурно-мистецького проєкту «Сила Нації: Герої та Діти». Він об’єднав Захисників і Захисниць України та дітей, постраждалих через російську агресію.
«Керівником проєкту є Микола Лепський, який є одним із засновників Громадської Організації «ГРОМАДСЬКЕ ДИТЯЧЕ ІНТЕРНЕТ — ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІО «ВЕСЕЛКА ТВ». Своєю чергою VESELKA TV є медійним партнером проєкту «Сила Нації: Герої та Діти»», – розповіла Голова VESELKA TV Діна Ібрагімова.
Цей проєкт реалізується за підтримки Українського культурного фонду в межах конкурсної програми «Стійкість суспільства через культуру».
Як зазначають організатори заходу, героями проєкту стали 10 військовослужбовців та ветеранів Національної гвардії України, ЗСУ та інших підрозділів.
- Христина Бойчук (Кудрява).
- Герой України Ілля Жеведь.
- Радник Міністра МВС України Герой України Дмитро Фінашин.
- Капітан ЗСУ, очільник платформи «Культурні Сили», поет, музикант, телеведучий Миколай Сєрга.
- Резиденти платформи «Культурні Сили» ветеран ЗСУ, заслужений артист України, бандурист Тарас Столяр.
- Військовослужбовиця, скрипалька і диригентка Ольга Рукавішнікова.
- Ветеранка, амбасадорка Міністерства молоді та спорту України, капітан національної жіночої збірної з ампфутболу Ольга Бенда.
- Ветерани, які пройшли полон екскомандир пресслужби «Азов» Дмитро Козацький (позивний Орест).
- Морський піхотинець Гліб Стрижко.
- Ветеран, телеведучий, письменник і громадський діяч Саша Терен — Олександр Будько.
Повідомляється також, що юними телеведучими та журналістами всіх програм циклу стали 60 дітей з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання, дітей, постраждалих внаслідок війни росії проти України, зокрема дітей, що пережили окупацію, дітей із родин військовослужбовців, ветеранів і загиблих українських воїнів, у тому числі нацгвардійців: зниклих безвісти та чинних учасників бойових дій (прикордонників, рятувальників, поліцейських), а також дітей-переселенців з-понад 31 населеного пункту: Маріуполя, Бахмута, Слов’янська, Бердянська, Костянтинівки, Луганська, Донецька, Харкова, Запоріжжя, Сум, Нової Каховки, Херсону та інші.
Повідомляється також, що у рамках реалізації проєкту було створено 10 випусків циклу соціальних дитячих ток-шоу з перекладом українською жестовою мовою, у яких українські воїни разом з дітьми розказують усій країні свої історії подвигів, стійкості та незламності, що вражають і які будуть надихати, мотивувати та єднати різні покоління українців.
Зазначається, що під час реалізації дитяче інтернет телебачення родом з Луганщини VESELKA TV стала медійним партнером проєкту “Сила Нації: Герої та Діти”.
Журналісти «Ірта-fax» поспілкувались з Головою VESELKA TV Діною Ібрагімовою, яка розповіла про успішну реалізацію цього проєкту.
«Проєкт “Сила Нації: Герої та Діти” це надзвичайний проєкт. Це проєкт про незламність, це проєкт про відданість, це проєкт про надзвичайних людей. В ньому взяли участь 60 дітей з 31 населеного пункту України. Це діти вразливих категорій», – додає Голова VESELKA TV Діна Ібрагімова.
Докладніше у відео:
Нагадаємо, що історія Громадського дитячого інтернет-телебачення і радіо «VESELKA TV» — це історія стійкості, відданості своїй справі та неймовірного духу луганців, які попри війну зуміли зберегти свою мрію.
Після вимушеного переїзду до Києва у 2014 році через окупацію Луганська, команда не склала рук. «VESELKA TV» продовжила працювати з дітьми й стала справжнім осередком підтримки для тих, хто шукав позитиву та розвитку в нових реаліях. Про це можна прочитати у нашому матеріалі «Нові горизонти дитячого телебачення з Луганщини «VESELKA TV»».