Нові горизонти дитячого телебачення з Луганщини «Veselka TV» 

Історія Громадського дитячого інтернет-телебачення і радіо «Veselka TV» — це історія стійкості, відданості своїй справі та неймовірного духу луганців, які попри війну зуміли зберегти свою мрію. Усе починалося ще в мирному Луганську, де юні телеведучі вперше виходили в ефір на телеканалі «ЛОТ» (Луганське обласне телебачення). Проєкт набував популярності та виховував нове покоління творчих дітей.

Після вимушеного переїзду до Києва у 2014 році через окупацію Луганська, команда не склала рук. «Veselka TV» продовжила працювати з дітьми й стала справжнім осередком підтримки для тих, хто шукав позитиву та розвитку в нових реаліях.

Повномасштабне вторгнення у лютому 2022 року знову поставило роботу студії на паузу. Але це була лише коротка перерва. Керівниця дитячої студії Діна Ібрагімова та її команда не дозволили війні забрати дитячі посмішки.

«Війна залишає свій відбиток. І він занадто гіркий. А діти повинні посміхатися! Тому ми почали працювати знову й відкрили студію для всіх безплатно», — згадує пані Діна.

Про новий етап у житті «Veselka TV» журналісти «Ірта-fax» розповідали влітку 2022 року в серії телепроєкту «Рідні незнайомці».

Докладніше у відео:

За понад два роки війни організація не лише відновила роботу, а й стала символом позитивних змін. Про нові досягнення, розвиток та проєкти команди «Veselka TV», з радістю розповімо у нашому ексклюзивному матеріалі.

Інклюзивні проєкти та підтримка дітей під час війни

Сьогодні громадська організація «Veselka TV» продовжує працювати з дітьми, зокрема тими, які мають особливі освітні потреби. У Києві організація-переселенець працює вже 10 років.

У команді на постійній основі працює п’ятеро людей. Але коли реалізовується творчий проєкт за грантової підтримки донорів, кількість учасників команди збільшується. В дитячій студії приймають одночасно 50 дітей. В цьому випадку дітей розділяють за віковими категоріями, ділять на групи й проводять заняття різноманітної спрямованості: з акторського мистецтва, мультиплікації, фотографії, операторського мистецтва й арттворчості, а також проводяться психологічні тренінги.

Серед вихованців дитячої студії багато дітей-переселенців з Маріуполя, Бахмута, Сєвєродонецька, Рубіжного й інших нині окупованих міст, а також діти з Київщини.

Минулого року організація співпрацювала з інклюзивними центрами Києва (Оболонського та Дніпровського районів) і Василькова. Цього року залучено до роботи дітей із Димерської та Іванківської громад.

Партнерство організації охоплює також співпрацю з іншими громадськими ініціативами та фондами. Серед них: ГО «ВПО України», ГО «Літай», ГО «САНВЕЙ», БФ «З теплом у серці» та БФ «Голоси дітей».

Сьогодні «Veselka TV» реалізує свою місію у двох основних напрямках :

Телевізійна студія – простір, де діти навчаються та створюють власний аудіовізуальний контент. Грантові проєкти – програми, що втілюються за підтримки донорів.



За останні два роки організація реалізувала два масштабні проєкти в межах програми «Культура без бар’єрів» за підтримки Українського культурного фонду.

«Ми працювали з дітьми з інвалідністю у першому проєкті. Це було 120 дітей з багатьох міст України. Це були ті діти, які зараз залишись в Україні й потребують найбільшої уваги. Коли було завершено один проєкт, одразу ми почали наступний проєкт він також називався «Дім: Дитяча Інклюзивна Медіастудія» тільки тепер уже додавалося «Місце сили». І в це «Місце сили» ми ще запросили тих дітей, що зазнали окупації й стали переселенцями й зараз не мають своїх домівок, а також тих дітей батьки яких або служать в ЗСУ, або стали загиблими воїнами. Велика їм шана!», – розповідає керівниця «Veselka TV» Діна Ібрагімова.

Загалом у двох проєктах взяли участь 240 дітей із понад 50 міст і містечок України.

«Наша місія – зробити дітей щасливими. Їм потрібне повноцінне, радісне дитинство, попри виклики, які принесла війна. Ми дбаємо про їхнє ментальне здоров’я, адже саме цим дітям відбудовувати майбутнє України», – підкреслила пані Діна.

Під час реалізації проєктів ми співпрацюємо з професійними психологами та психотерапевтами. Для дітей організовують не лише заняття з медіаграмотності, а й психологічні тренінги.

«Психотерапія та психотерапевти для нас найголовніше, тому що ми повинні дбати про ментальне здоров’я наших дітей. Наше завдання під час занять позбуватися психотравм, які діти набули за цей час», – говорить Діна Ібрагімова.

Завдяки системній роботі та залученню до інклюзивних проєктів, «Veselka TV» не лише допомагає дітям адаптуватися до нових умов життя, а й сприяє їхній реінтеграції у громади, які стали для них новим домом. Спільна творчість, психологічна підтримка та розвиток навичок медіакомунікації дозволяють дітям відчути себе частиною суспільства, знаходити нових друзів і поступово відновлювати втрачене відчуття безпеки та стабільності. Це не просто проєкти — це крок до побудови нового майбутнього, де кожна дитина має шанс на щасливе та повноцінне життя.

Творчість, що об’єднує й зцілює

«Veselka TV» – це інклюзивний простір, де працюють із дітьми у віковій категорії від 6 до 16 років, які мають різні освітні потреби. Також у студії був проєкт до якого залучалися діти віком від 6 до 18 років. До створення аудіовізуального контенту залучаються всі вихованці дитячої студії, незалежно від їхніх особливостей.

«Ми працюємо з дітьми з усіма нозологіями: з дітьми, які не чують, з дітьми, які не бачать, з дітьми з ДЦП, дітьми з синдромом Дауна та Вільямса, дітьми з аутизмом», – розповідає пані Діна.

Робота з такими дітьми потребує індивідуального підходу, щоб створити умови для їхнього розкриття, розвитку та впевненості у власних силах. Кожна дитина отримує можливість навчитися працювати з мікрофоном, виступати перед камерою, а також опановувати техніки прикладного мистецтва.

«Ми працюємо в техніках мармурування, макаронінг, кінусайга, кімекомі, паперклей, структурна паста, торцювання, батик тощо. Тобто ми використовуємо велику кількість технік прикладного мистецтва, в яких діти відчувають себе абсолютно комфортно й вони створюють надзвичайні роботи», – додає керівниця дитячої студії.

Під час занять діти починають із невеликих шедеврів і поступово переходять до масштабних робіт. Студія не лише розвиває творчі навички, а й вчить презентувати свої роботи, розповідати про них та самостійно створювати творчі проєкти вдома.

Особливим підходом у роботі з дітьми є залучення юних сурдоперекладачів до створення аудіовізуального контенту за принципом «діти для дітей».

«Сьогодні в Україні є лише три дитини, які перекладають телевізійні роботи українською жестовою мовою, а дітей які не чують у нас дуже багато. Тому ми залучали цих дітей до проєкту, в якому діти що не чують були залучені до малювання, фотографування та операторського мистецтва, а також акторського мистецтва, бо вони надзвичайно талановиті актори», – говорить Діна Ібрагімова.

Докладніше у відео:

Завдяки інклюзивному підходу та підтримці студії діти з особливими освітніми потребами розкривають свої таланти. Малеча вчиться вірити у власні можливості й бачити себе у творчих професіях.

«Наші діти обирають професію мультиплікатора, режисера, журналіста і далі вже йдуть навчатися у виші. Для нас це означає, що ми спрацювали добре», – зазначає керівниця дитячої студії телеведучих «Veselka TV» Діна Ібрагімова.

У часи війни такі ініціативи, як «Veselka TV», відіграють надзвичайно важливу роль у підтримці дітей, зокрема переселенців. Інклюзивний простір дозволяє дітям з різними життєвими обставинами та потребами знаходити спільну мову, відновлювати емоційну рівновагу та будувати дружні стосунки. Завдяки творчості та індивідуальному підходу діти не лише розвивають свої навички, а й отримують важливий досвід інтеграції, що сприяє формуванню згуртованої та стійкої громади навіть у найскладніші часи.

Підтримка емоційного стану дітей

Марина Бриль, директорка Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти та кандидатка психологічних наук, доцентка та заслужена працівниця культури України, активно долучилася до проєктів «Veselka TV». Під час першого проєкту «Дім: Дитяча інклюзивна медіастудія», що реалізовувався за підтримки Українського культурного фонду, команда отримала 18 іграшок для Хібукі-терапії. Хоча методика передбачає індивідуальну роботу, фахівці «Veselka TV» адаптували її для групових занять.

«Нам важливо, щоб діти взаємодіяли в групі, слухали одне одного, працювали разом і вчилися партнерства», — підкреслила керівниця дитячої студії Діна Ібрагімова.

Хібукі-терапія — це метод психологічної підтримки дітей за допомогою іграшкового песика з довгими лапами та сумними очима. Назва «Хібук» походить з івриту й означає «обійми». Завдяки довгим лапам із липучками, діти можуть міцно притискати Хібукі до себе, обіймати та відчувати безпеку. Іграшка розміром із новонароджену дитину слугує своєрідним «контейнером» для дитячих емоцій — страху, тривоги чи суму. Лапи Хібукі нагадують довжину пуповини, і під час хвилювання діти інстинктивно їх торкаються, що допомагає заспокоїтися. Методика Хібукі-терапії була розроблена ізраїльським лікарем Шаєм Хен-Галом у 2006 році для роботи з дітьми-біженцями під час Другої ліванської війни. Згодом її доопрацювала психологиня Дафна Шарон Максимов.

Цього року методику доповнили новим інструментом — іграшковим папугою, що став другим героєм терапевтичної програми «Дім: Дитяча інклюзивна медіастудія. Місце сили». У проєкті брали участь діти, які зазнали окупації, вимушено переселилися чи втратили рідних на війні.

На базі «Veselka TV» було створено мобільну кімнату іграшко терапії, де використовували іграшкових песиків, папуг, ведмедів, слонів та мушлі, а також котиків. Цей простір адаптується під потреби дітей та розгортається за необхідності, оскільки студія виконує декілька функцій.

До збору іграшок долучилася Тетяна Журавльова, викладачка ЛДАКМ з Луганська, яка після 2014 року переїхала до Кропивницького.

«Це був цінний досвід роботи як із постійними групами дітей, так і з тими, хто відвідував студію разово», — зазначила Марина Бриль.

Методи терапії іграшкою, лялькотерапії, арттерапії, а також інші психологічні інструменти мали позитивний вплив на емоційний стан дітей.

«Ми спостерігали значне поліпшення: діти стали відкритішими, спокійнішими й вільніше виражають свої емоції. Декілька іграшок вони навіть забрали додому як символ підтримки», — додала пані Марина.

Докладніше у відео:

Такі програми допомагають дітям, які опинилися в складних умовах війни, віднайти внутрішню рівновагу, побороти страхи та сформувати відчуття безпеки через гру й спілкування. Важливо, що до цієї роботи активно долучаються переселенці з Луганщини. Люди, попри втрату власних домівок, об’єднуються в нових громадах і підтримують тих, хто цього найбільше потребує. Їхній досвід, професійні навички та бажання допомагати створюють середовище, де діти можуть відчувати підтримку, турботу й відновлювати свою віру в майбутнє. Це не лише прояв солідарності, а й важливий крок до інтеграції та побудови міцного суспільства.

________________________________________________________________________

Простір можливостей, яким варто пишатися

«Veselka TV» – це унікальний проєкт, який ще з часів свого існування у Луганську постійно розвивається. Також розширює напрями діяльності, впроваджує інноваційні методики роботи та реалізує амбітні ініціативи.

Команда студії на чолі з керівницею Діною Ібрагімовою навчає дітей створювати унікальні творчі роботи, зокрема аудіовізуальний контент. Цей контент часто виходить за межі ютуб-каналу «Veselka TV» й потрапляє в ефіри великих національних та регіональних телеканалів. Роботи маленьких телевізійників транслювали такі відомі канали, як «1+1», «Суспільне», «8 канал», а також місцеві телеканали Івано-Франківська, Мукачева, Полтави, Харкова та деякі українські радіостанції.

Ця співпраця є значущим внеском у підтримку медіасфери України, яка перебуває у складному становищі через війну. Створення якісного дитячого контенту з інклюзивним спрямуванням є критично важливим для підтримки дітей з інвалідністю.

Сьогодні «Veselka TV» є прикладом того, як культура, медіа й інклюзія можуть об’єднувати людей, надавати дітям голос і підтримувати їх у важкі часи. Проєкт не лише допомагає дітям знайти себе у творчості, а й виховує нове покоління українців, які впевнено дивляться в майбутнє. Завдяки наполегливості команди студії та її вихованців, «Veselka TV» залишається простором можливостей. Тут кожна дитина, незалежно від своїх особливостей, може творити, розвиватися й вірити у свої сили.