Сибіга: росія гірша за ХАМАС і має відчути справжню ціну війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів до рішучої відповіді на масштабні удари росії по критично важливій цивільній інфраструктурі, здійснені вночі 10 жовтня. Про це глава МЗС написав у соцмережі Х (колишній Twitter) у п’ятницю вранці.

Посадовець нагадав, що путін завдав ударів у день річниці першої масованої атаки на енергетичну систему України, яка відбулася у жовтні 2022 року.

📢 «Унаслідок цієї масованої атаки в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки мирних жителів по всій країні дістали поранення. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без електрики після російських ударів по цивільних енергетичних об’єктах», — зазначив міністр.

☝️ За словами Сибіги, позбавлення людей енергопостачання в період осіннього похолодання є актом геноциду. Це підпадає під визначення статті II (c) Конвенції ООН про геноцид — «створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи».

Міністр наголосив, що росія «гірша за ХАМАС». Адже навіть представники цієї терористичної організації погодилися на перемир’я та мирні переговори, тоді як кремль продовжує безжальні обстріли мирних міст.

📢 «Тиск на москву — єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск через суворі санкції, військовий тиск через посилену підтримку України та політичний тиск через повну ізоляцію. путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення», — резюмував Сибіга.

Він підкреслив, що лише рішуча відповідь міжнародної спільноти може зупинити подальшу ескалацію та примусити росію повернутися до реальності міжнародного права.

1 з 3

📌 Нагадаємо, що в ніч на 10 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Ворог запустив десятки безпілотників і ракет, зокрема по Києву. Унаслідок обстрілів пошкоджено енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, у кількох областях діють аварійні відключення електроенергії.