П’ятниця, 10 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Сибіга: росія гірша за ХАМАС і має відчути справжню ціну війни

Денис Молотов
Денис Молотов
Сибіга: росія гірша за ХАМАС і має відчути справжню ціну війни

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав міжнародних партнерів до рішучої відповіді на масштабні удари росії по критично важливій цивільній інфраструктурі, здійснені вночі 10 жовтня. Про це глава МЗС написав у соцмережі Х (колишній Twitter) у п’ятницю вранці.

Посадовець нагадав, що путін завдав ударів у день річниці першої масованої атаки на енергетичну систему України, яка відбулася у жовтні 2022 року.

📢 «Унаслідок цієї масованої атаки в Запоріжжі загинув 7-річний хлопчик, а десятки мирних жителів по всій країні дістали поранення. У Києві, Харкові, Полтаві, Запоріжжі, Дніпрі та інших регіонах багато людей залишаються без електрики після російських ударів по цивільних енергетичних об’єктах», — зазначив міністр.

☝️ За словами Сибіги, позбавлення людей енергопостачання в період осіннього похолодання є актом геноциду. Це підпадає під визначення статті II (c) Конвенції ООН про геноцид — «створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи».

Міністр наголосив, що росія «гірша за ХАМАС». Адже навіть представники цієї терористичної організації погодилися на перемир’я та мирні переговори, тоді як кремль продовжує безжальні обстріли мирних міст.

📢 «Тиск на москву — єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Економічний тиск через суворі санкції, військовий тиск через посилену підтримку України та політичний тиск через повну ізоляцію. путін має відчути, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення», — резюмував Сибіга.

Він підкреслив, що лише рішуча відповідь міжнародної спільноти може зупинити подальшу ескалацію та примусити росію повернутися до реальності міжнародного права.

📌 Нагадаємо, що в ніч на 10 жовтня російські війська здійснили масовану атаку по Україні. Ворог запустив десятки безпілотників і ракет, зокрема по Києву. Унаслідок обстрілів пошкоджено енергетичну інфраструктуру та житлові будинки, у кількох областях діють аварійні відключення електроенергії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Сіверськодонецька МВА виплатила понад 600 тисяч гривень військовим та їхнім родинам

ЛУГАНЩИНА

Луганчани організували онлайн-захід «Музика життя» до Всесвітнього дня ментального здоров’я

ЛУГАНЩИНА

Луганська область бере участь у створенні державної політики реінтеграції ТОТ

ЛУГАНЩИНА

Попаснянська громада виділила кошти на підтримку військових та їхніх родин

ЛУГАНЩИНА

Дональд Трамп залишився без Нобелівської премії миру

ПОЛІТИКА

Від початку доби на фронті зафіксували 188 боїв: найгарячіше на Покровському й Новопавлівському напрямках

ВІЙНА

На фронті відбулось 63 боєзіткнення: майже третина з них на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Китайські супутники спостерігали за Україною під час масованого удару рф

СУСПІЛЬСТВО

Фейк: Канада депортує «українців-ухилянтів» і замінить їх на «дешевих індусів» — прем’єр-міністр Марк Карні

СТОПФЕЙК

Кремінська громада майже 6,5 млн гривень спрямувала на підтримку Захисників та ветеранів

ЛУГАНЩИНА

Зеленський повідомив про санкційні укази проти рф

ВЛАДА

Китай зупинив постачання високоточного обладнання на росію

ПОДІЇ

Фейк: Українські медіа сфабрикували зустріч Олени Зеленської з Меланією Трамп

СТОПФЕЙК

У США розглядають випуск доларової монети з Дональдом Трампом

СУСПІЛЬСТВО

У Конгресі при Президентові розглянуть проблему нерівного доступу ветеранів-ВПО до соціальних програм

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"