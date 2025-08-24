Сумська громада зазнала масованої атаки дронів рф – ОВА

24 серпня, у День Незалежності України, Сумська громада стала мішенню чергової масованої атаки російських окупаційних військ. Як повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Ігор Кальченко, ворог застосував ударні безпілотники по території регіону.

📢 «Попередньо, ворог здійснив десять ударів по території громади», – зазначив очільник Сумщини. Він уточнив, що жертв внаслідок атаки немає, а всі влучання зафіксовані у Ковпаківському районі міста Суми, поза житловими кварталами.

Наразі рятувальні служби проводять ліквідацію наслідків та обстежують місця падіння уламків. Влада пообіцяла найближчим часом надати детальний звіт про масштаби пошкоджень.

За словами місцевих чиновників, російська армія майже щодня атакує регіон, використовуючи різні види зброї – від дронів-камікадзе до ракет та авіабомб.

Нагадаємо, у ніч проти 24 серпня в Сумах і за межами територіальної громади також пролунали вибухи. Тоді регіон опинився під атакою дронів типу «Шахед».

У ніч на 18 серпня російські безпілотники завдали серйозної шкоди місту. Внаслідок влучання тоді майже повністю згоріла нежитлова будівля, було пошкоджено фасад і вибито вікна в навколишніх спорудах. Попри значні руйнування, обійшлося без людських жертв.

Ситуація на Сумщині залишається напруженою. Регулярні атаки дронами змушують мешканців постійно перебувати під загрозою нових обстрілів. Українські сили ППО щодня працюють над відбиттям ударів, однак інтенсивність атак із боку росії лише зростає.

☝️ Також нагадаємо, що росія має намір суттєво наростити виробництво ударних безпілотників типу «шахед», яке буде перевищувати 6000 одиниць щомісяця.