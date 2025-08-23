На росії планують суттєво збільшити виробництво «шахедів»

росія має намір суттєво наростити виробництво ударних безпілотників типу «шахед», яке буде перевищувати 6000 одиниць щомісяця. Про це повідомив телеканал CNN із посиланням на джерело в українській розвідці.

Як зазначає видання, нині виробництво обходиться кремлю значно дешевше, ніж на початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році москва платила близько 200 тисяч доларів за один дрон, закуповуючи їх в Ірану. До 2025 року середня вартість знизилася майже втричі – приблизно до 70 тисяч доларів.

Причиною здешевлення стало масштабне виробництво «шахедів» на заводі «Алабуга» в Татарстані. Це підприємство працює у режимі безперервного нарощування темпів і дозволило кремлю зменшити собівартість.

Однак CNN зауважує, що оцінки вартості можуть різнитися. Наприклад, Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) оцінює ціну одного дрона «Shahed-136» у межах від 20 до 50 тисяч доларів. Для порівняння, одна ракета-перехоплювач класу «земля-повітря» може коштувати понад 3 мільйони доларів.

Журналісти підкреслюють, що саме низька ціна та масовість роблять ці дрони ефективним інструментом кремля у війні проти України.

📢 «відносно низька вартість дозволяє кремлю активізувати нічні атаки за допомогою дронів, а також проводити частіші великомасштабні атаки», – пише CNN.

Налагоджене виробництво – збільшення терору

За даними CSIS, на початку війни масовані обстріли ракетами й безпілотниками здійснювалися приблизно раз на місяць. Тепер же такі хвилі ударів фіксуються у середньому кожні вісім днів. Це свідчить про зміну тактики та спробу виснажити українську ППО.

Крім збільшення кількості, російські військові почали застосовувати дрони зі штучним інтелектом, а також наносити на корпуси «шахедів» отруйні речовини, щоб завдати більшої шкоди мирному населенню. Це ще більше підвищує загрозу для цивільної інфраструктури та людей.

Траплялись випадки й модифікацій «шахедів» таким чином, щоб вони могли нести протитанкові міни. Деякі з цих ударних БпЛА росіяни оснащують особливо горючою речовиною типу «терміт», яка спричиняє велику шкоду після вибуху та загоряння.

Масове виробництво та здешевлення «шахедів» дають росії можливість нарощувати темпи атак та ускладнюють роботу української протиповітряної оборони, якій доводиться витрачати дорогі ракети для знищення відносно дешевих дронів.

☝️ Також нагадаємо, раніше на території росії сталося знищення складу, де зберігалися компоненти для дронів Shahed-136. Завдані втрати російським окупантам оцінили у 16 мільйонів доларів.