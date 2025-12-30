Суд у Києві продовжив процесуальні обов’язки Кудрицькому

Печерський районний суд Києва до 28 січня продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишнього керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це повідомила суддя-спікерка суду Марія Пилаєва у коментарі «Укрінформу».

📢 «Ухвалою слідчого судді від 24.12.2025 продовжено строк дії таких обовʼязків підозрюваного К. до 28.01.2026: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну; носити електронний засіб контролю», — зазначила Пилаєва.

☝️ Водночас слідчий суддя не визначав для фігуранта окремого обов’язку не залишати межі Києва.

Нагадаємо, 29 жовтня Печерський райсуд Києва обрав Володимиру Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 13,7 млн гривень.

Згодом зазначену суму застави було внесено, після чого підозрюваного звільнили з-під варти з покладенням процесуальних обов’язків.

За даними слідства, Володимир Кудрицький разом із бізнесменом Ігорем Гринкевичем фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного шахрайського заволодіння коштами державного підприємства на десятки мільйонів гривень.