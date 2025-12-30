Вівторок, 30 Грудня, 2025
Суд у Києві продовжив процесуальні обов’язки Кудрицькому

Денис Молотов
Суд у Києві продовжив процесуальні обов’язки Кудрицькому
Печерський районний суд Києва, засідання щодо колишнього керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Печерський районний суд Києва до 28 січня продовжив строк дії обов’язків, покладених на колишнього керівника НЕК «Укренерго» Володимира Кудрицького. Про це повідомила суддя-спікерка суду Марія Пилаєва у коментарі «Укрінформу».

📢 «Ухвалою слідчого судді від 24.12.2025 продовжено строк дії таких обовʼязків підозрюваного К. до 28.01.2026: повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вʼїзд в Україну; носити електронний засіб контролю», — зазначила Пилаєва.

☝️ Водночас слідчий суддя не визначав для фігуранта окремого обов’язку не залишати межі Києва.

Нагадаємо, 29 жовтня Печерський райсуд Києва обрав Володимиру Кудрицькому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі понад 13,7 млн гривень.

Згодом зазначену суму застави було внесено, після чого підозрюваного звільнили з-під варти з покладенням процесуальних обов’язків.

За даними слідства, Володимир Кудрицький разом із бізнесменом Ігорем Гринкевичем фігурують у кримінальному провадженні щодо ймовірного шахрайського заволодіння коштами державного підприємства на десятки мільйонів гривень.

