Стрілянина у Вінниці: поліція повідомила про конфлікт ТЦК з цивільними

У Вінниці стався черговий конфлікт між чоловіком і працівниками ТЦК, під час якого пролунали постріли. Про інцидент повідомили у пресслужбі Вінницької обласної поліції у неділю, 1 лютого.

📢 «1 лютого близько 10:40 у поліцію знайшли повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Вживаються заходи щодо розшуку стрільця. Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення і зробив кілька пострілів у їхній бік, після чого втік з місця події. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Водночас у місцевих пабліках з’явилося відео, на якому зафіксовано конфлікт між працівниками ТЦК та цивільними особами. На оприлюднених кадрах видно, як кілька людей у формі виводять хлопця з під’їзду та силоміць заштовхують його до автомобіля.

📌 Також на відео зафіксовано, як слідом за чоловіком на вулицю вибігає його мати, а також інші мешканці будинку, які стали свідками події.

⚠️Увага! Відео містить ненормативну лексику та ознаки дій примусу:

☝️ У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що за фактом оприлюдненого відео керівництвом буде призначено службову перевірку. За її результатами, у разі встановлення порушень, винні нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

📢 «Звертаємо увагу на те, що інформація, зафіксована на відео, не завжди відображає повну картину подій. Нагадуємо, що перешкоджання законній діяльності військовослужбовців у виконанні ними службових обов’язків є неприпустимим і може призводити до правових наслідків», – наголосили у відомстві.