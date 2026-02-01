Неділя, 1 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Стрілянина у Вінниці: поліція повідомила про конфлікт ТЦК з цивільними

Денис Молотов
Стрілянина у Вінниці: поліція повідомила про конфлікт ТЦК з цивільними
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Вінниці стався черговий конфлікт між чоловіком і працівниками ТЦК, під час якого пролунали постріли. Про інцидент повідомили у пресслужбі Вінницької обласної поліції у неділю, 1 лютого.

📢 «1 лютого близько 10:40 у поліцію знайшли повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії. Вживаються заходи щодо розшуку стрільця. Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення і зробив кілька пострілів у їхній бік, після чого втік з місця події. Ніхто не постраждав», – йдеться у повідомленні.

Водночас у місцевих пабліках з’явилося відео, на якому зафіксовано конфлікт між працівниками ТЦК та цивільними особами. На оприлюднених кадрах видно, як кілька людей у формі виводять хлопця з під’їзду та силоміць заштовхують його до автомобіля.

📌 Також на відео зафіксовано, як слідом за чоловіком на вулицю вибігає його мати, а також інші мешканці будинку, які стали свідками події.

 ⚠️Увага! Відео містить ненормативну лексику та ознаки дій примусу:

Стрілянина у Вінниці: поліція повідомила про конфлікт ТЦК з цивільними 01
Фото: скриншот публікації Вінницького обласного ТЦК та СП.

☝️ У Вінницькому обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що за фактом оприлюдненого відео керівництвом буде призначено службову перевірку. За її результатами, у разі встановлення порушень, винні нестимуть відповідальність відповідно до чинного законодавства.

📢 «Звертаємо увагу на те, що інформація, зафіксована на відео, не завжди відображає повну картину подій. Нагадуємо, що перешкоджання законній діяльності військовослужбовців у виконанні ними службових обов’язків є неприпустимим і може призводити до правових наслідків», – наголосили у відомстві.

  • Окрім цього, правоохоронці нагадують, що останнім часом фіксується зростання кількості інцидентів за участі представників ТЦК. Зокрема, 29 січня в Уманському районі Черкаської області чоловік протидіяв ножем співробітнику ТЦК та СП, поранивши його в шию.
  • Також 31 січня на Житомирщині сталася стрілянина між місцевим мешканцем і співробітником територіального центру комплектування.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Зеленський підписав продовження воєнного стану та загальної мобілізації

ВАЖЛИВО

Понад 300 бойових зіткнень: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки

ПОДІЇ

Золото оновило історичний рекорд: понад $5500 за тройську унцію

ВАЖЛИВО

Понад 80% ворожих цілей знищуються саме дронами, за минулий рік було уражено майже 820 тис. цілей росіян – Зеленський

ПОДІЇ

Окупанти вдарили по громадському транспорту в Херсоні

ВІЙНА

Адміністрація Трампа таємно контактувала з канадськими сепаратистами — ЗМІ

ПОЛІТИКА

Євросоюз готує жорсткіші санкції для нафти рф

ВАЖЛИВО

Київ на межі санітарного зриву: уроки кризового січня

ТОЧКА ЗОРУ

На фронті 138 боїв, на Покровському напрямку зупинили 41 атаку: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Економіка росії сповзає до стагфляції: у розвідці заявили, що жорстка монетарна політика задушила ділову активність

ПОДІЇ

Дублін виділяє €25 млн на підтримку української енергосистеми

ЕКОНОМІКА

Економіка рф застрягла у стагнації через падіння інвестицій і попиту — СЗРУ

ПОДІЇ

Чому фальцева черепиця має найкращий захист від опадів

СУСПІЛЬСТВО

На фронті за добу відбулося 117 бойових зіткнень, ворог втратив 830 осіб – Генштаб ЗСУ

ВІЙНА

Зростаюча бюджетна діра звужує путіну «вікно» мирної угоди – ЗМІ

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ