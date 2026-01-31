На Житомирщині під час бійки працівник ТЦК здійснив постріл

Стрілянина у Житомирському районі сталася вранці у суботу, 31 січня, під час конфлікту між працівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) й місцевим жителем. Про це повідомляє Telegram поліції Житомирської області.

📢 «Вранці 31 січня виник конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвінській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом приєдналися випадкові перехожі. Як наслідок — виникла бійка, під час якої військовослужбовець зробив постріл зі стартового пістолета, який мав при собі», — розповіли правоохоронці.

☝️ На місце події прибули поліціянти сектори реагування відділу поліції №1, які припинили конфлікт. За даними поліції, ніхто з цивільних осіб не постраждав.

Правоохоронці зазначили, що всіх учасників інциденту встановлено, наразі триває перевірка та з’ясування всіх обставин події.