Старобільська громада здійснює допомогу до Дня знань дітям військових

До Дня знань у Старобільській громаді діятиме програма підтримки для сімей військовослужбовців. Про це повідомила Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) у вівторок, 26 серпня.

Виплати передбачаються у вигляді щорічної одноразової матеріальної допомоги. Кожна дитина шкільного чи студентського віку, яка ще не досягла 18 років і перебуває на території, підконтрольній Уряду України, отримає 5000 гривень.

Кошти можна буде використати для купівлі шкільного приладдя, книжок, необхідного одягу чи взуття. Допомога також може бути спрямована на заняття у гуртках та секціях закладів позашкільної освіти, щоб діти могли продовжувати навчання і розвиток у повному обсязі.

Подати заяву на отримання грошової допомоги можна кількома способами.

Заявник має право звернутися особисто за адресою: Львівська область, місто Львів, вулиця Івана Виговського, 29А (індекс 79022). Також заяву можна відправити поштою.

Є два варіанти відправки 📩:

через «Укрпошту» на адресу: 79022, Львів, вулиця Івана Виговського, 29А , з обов’язковим зазначенням у графі отримувача «до відділу соціального захисту населення Старобільської міської ради Луганської області» ;

, з обов’язковим зазначенням у графі отримувача ; через «Нову пошту» на відділення № 69 у Львові. Відправка здійснюється коштом відправника. Номер телефону отримувача: 050 916 98 88.

Для додаткових роз’яснень працює телефонна лінія: 099 227 57 21, а також можна особисто звернутися до відділу за тією ж адресою у Львові.

Порядок надання такої допомоги сім’ям учасників бойових дій, військовослужбовців та прирівняних категорій осіб доступний за 👉 посиланням. Завантажити бланк заяви можна 👉 тут.

Грошова допомога до Дня знань 2025 року дозволить сім’ям військових полегшити фінансові витрати на підготовку дітей до навчального року.

☝️ Також нагадаємо, що військовими адміністраціями Щастинського району розгорнуто масштабні цільові програми соціальної підтримки ветеранів та військовослужбовців, а також їхніх родин.